Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Senai de Santa Cruz do Sul. (Foto: Divulgação/ Denison Fagundes)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) já está preparado para o retorno dos alunos. Além de todos os protocolos de higiene estabelecidos pelos órgãos públicos, 42 unidades do Senai-RS foram modernizadas, com o alinhamento de suas estruturas às indústrias da região.

“Nosso objetivo foi utilizar medidas semelhantes ao de países com excelência em educação profissional e inserir conceitos da indústria 4.0 nos ambientes pedagógicos, tornando as salas de aula e oficinas mais atrativas. Também houve o reforço do ensino EAD com simuladores e virtualização, possibilitando novas ofertas de cursos”, explica o diretor-regional Carlos Trein.

O portfólio foi adaptado para o momento com 197 cursos de Iniciação e 221 de Aperfeiçoamento e 13 títulos de técnicos na modalidade presencial e cinco títulos na modalidade semipresencial. Os cursos correspondem aos segmentos de Automação e Mecatrônica; Automotivo; Calçados; Gestão; TI-software; Fabricação Mecânica; Manutenção Mecânica; Soldagem; Eletroeletrônica; Energias Renováveis; Cozinha e Panificação e Confeitaria. As aulas podem ser realizadas nos três turnos e têm a preferência de 95,8% das indústrias na hora de contratar, conforme o Sistema de Acompanhamento de Egressos do Senai.

O Senai-RS conta com laboratórios com equipamentos de ponta, além de recursos didáticos atualizados como livro digital, realidade aumentada, simulador 3D, laboratório remoto, jogos interativos e ferramentas de comunicação síncrona. Nos cursos semipresenciais, os alunos têm acesso a tecnologias educacionais, animações e recursos interativos. Combinando teoria e prática, reproduzem a realidade da indústria, preparam os profissionais complementando conhecimento em novas tecnologias com habilidades de liderança e comunicação. As capacitações técnicas do Senai são uma opção para potencializar a inserção no mercado de trabalho.

