O Sebrae em Rondônia, em conjunto com várias entidades parcerias estão idealizando o Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia, um evento com a temática totalmente voltada para o agronegócio e 100% digital. O evento virtual pretende trazer conteúdos de orientações, palestras, oficinas, rodadas de negócio e, talvez uma grande marca desta ousada iniciativas, será o grande fórum à distância de debates institucionais, uma vez que estão sendo negociadas participações de secretários de agriculturas e chefes de executivos estaduais.

“Estamos dialogando com países que são grandes players no mercado para participação neste grande evento que, embora à distância, conectará demandas de ofertas até em nível mundial. Também teremos painéis e espaços institucionais debatendo os rumos do agronegócio na região, com participação de autoridades, cientistas e lideranças do setor produtivo”, disse Samuel Almeida, Diretor Técnico do Sebrae em Rondônia.

O evento terá uma plataforma on line, com acesso simplificado onde cada participante será inserido em um ambiente virtual, cada um com seu próprio avatar, no qual navegará pelo ambiente virtual nos três dias de programação. O Conecta Sebrae Agrolab Amazônia será realizado entre os dias 22 e 24 de setembro. Os interessados devem se cadastrar, clicando aqui, para receber conteúdos, programação e demais detalhes do evento.

Segundo o Diretor Superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira, este é momento de encurtar as distâncias: “Estamos dialogando com diversos pólos de grande desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil e fora também. Já temos conexões com a China, Vale do Silício, Israel, Estônia e este evento vai nos aproximar ainda mais de novos mercados, estamos usando a Inovação e Tecnologia para, mesmo distante, conectar nosso produtor a potenciais novos negócios”, comemorou.