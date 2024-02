Rio Grande do Sul Vem aí mais uma Expodireto Cotrijal, tradicional feira gaúcha do agronegócio

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Mais de 320 mil pessoas visitaram o evento na edição do ano passado. (Foto: Divulgação)

Com a presença de autoridades e representantes do agronegócio em evento no hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, foi lançada oficialmente em Porto Alegre nessa segunda-feira (5) a 24ª edição da feira Expodireto Cotrijal. O evento será realizado de 4 a 8 de março na cidade gaúcha de Não-Me-Toque (Região Noroeste).

Focada em novas tecnologias para o setor, geração de negócios, pesquisa e serviços de campo, a programação contará com aproximadamente 500 expositores nas áreas de máquinas e equipamentos agrícolas, produção vegetal e animal, agricultura familiar e meio ambiente, dentre outras. Tudo isso em um parque com mais de 131 hectares.

Também há espaço para a agricultura familiar e debates de interesse do setor, por meio de fóruns e palestras em dois auditórios, além de ampla programação na área internacional e na Arena Digital, espaço exclusivo para inovação e tecnologia.

De acordo com a organização do evento, a expectativa é de um público ainda maior que o registrado na edição de 2023, quando mais de 320 mil pessoas visitaram a feira ao longo de cinco dias. Esses e outros detalhes podem ser conferidos no site expodireto.cotrijal.com.br.

Com a palavra…

O governador Eduardo Leite discursou na cerimônia, destacando que a Expodireto já está consolidada como uma das mais importantes realizações no calendário brasileiro do segmento, promovendo a integração entre produtores e indústria, além de destacar novas tecnologias do setor.

Ele também ressaltou que os bancos públicos gaúchos estarão disponíveis no evento para apoiar projetos e facilitar o acesso a crédito para os produtores:

“Tudo isso potencializa a nossa produção no campo. Por isso, o governo do Estado se faz presente na feira, não apenas por meio das nossas instituições financeiras, mas também levando políticas públicas, entre elas a da irrigação”.

Leite reforçou que o programa “Supera Estiagem”, lançado no ano passado, deve ter uma nova fase, a ser anunciada em breve e divulgada durante a Expodireto. Em 2023, a iniciativa disponibilizou R$ 20 milhões para subvenção de projetos de irrigação, alavancando mais de R$ 100 milhões em investimentos e financiamentos:

“Vamos aumentar os recursos e valores que o Estado utiliza como subvenção para os produtores que fizerem investimentos em irrigação, incentivando e estimulando essas iniciativas que são muito importantes para a produção das nossas lavouras”.

(Marcello Campos)

