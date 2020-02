Acontece Vem aí o Fórum de Desenvolvimento LIDE Bento Gonçalves

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

O secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, será um dos palestrantes Foto: Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil O secretário especial de Desburocratização, Paulo Uebel. (Foto: Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil

O secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, será um dos palestrantes do Fórum de Desenvolvimento LIDE Bento Gonçalves, que acontece no próximo dia 7 de março, na Serra Gaúcha. Também estão confirmados o presidente da Unedestinos – União Nacional de CVBs e Entidades de Destinos, Toni Sando; e o fundador da operadora e agência de viagens CVC e dono do Grupo Hoteleiro GJP, Guilherme Paulus.

Evento: Fórum de Desenvolvimento LIDE Bento Gonçalves

Data: 07/03/2020

Horário: das 08h às 12h30

Local: Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG),

Endereço: Rua Avelino Luiz Zat, 95 – Bento Gonçalves-RS

