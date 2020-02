Acontece Sindha disponibiliza capacitação para recrutamento de profissionais

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

O Sindha - Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região oferece o curso “Recrutamento e Seleção - Entrevista por competências” voltado para profissionais da hotelaria e gastronomia Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Profissionais qualificados são vitais para o sucesso de um empreendimento, porém avaliar o potencial dos candidatos é muito mais que apenas ler o currículo. Ter o apoio de um bom recrutador é essencial para garantir a excelência profissional das empresas. Pensando nisso, o Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região promoverá, durante os dias 3 a 5 de março, das 18h30min às 21h30min, a chance de profissionais de hotéis e restaurantes aperfeiçoarem suas técnicas de entrevistas com o curso “Recrutamento e Seleção – Entrevista por competências”.

O objetivo do curso é capacitar os profissionais que fazem recrutamento e seleção de candidatos para utilizarem a técnica de entrevistas de eventos comportamentais para identificação de competências. Assim, além de assegurar ao selecionador uma metodologia testada e comprovada pela sua eficácia na escolha dos candidatos, também irá aumentar a probabilidade de acerto na escolha do candidato mais adequado para a vaga.

“Precisamos ter bons profissionais no mercado, mas também precisamos de excelentes recrutadores que tenham as habilidades necessárias para identificar tais profissionais. O curso oferecido pelo Sindha promove a chance das empresas qualificarem seus entrevistadores para garantir o acerto na escolha dos candidatos”, afirma Rosecler Heineck, Gerente Administrativa do Sindha.

O curso será ministrado por Carla Dal Ponte, que é consultora em práticas de gestão e de recursos humanos. As aulas contarão com dinâmicas de grupo e individuais e a aplicação de técnicas de entrevista, além de serem apresentados conteúdos como o papel do entrevistador, os critérios de codificação e roteiros para entrevistas.

Mais informações estão disponíveis em https://www.sindha.org.br/ e pelo telefone (51) 3225-3300.

