24 de fevereiro de 2020

Objetivo é arrecadar recursos para compra de medicamentos para os moradores Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 7a edição do Brechó Solidário do Asilo Padre Cacique vai proporcionar a queima de estoques do período de verão e introdução das peças de inverno. A atividade acontece no dia 7 de março entre 9h e 17h. A intenção é angariar verba para suprir as carências dos idosos, especialmente com a compra de remédios que é uma das maiores despesas da Instituição. Para organização do Brechó Solidário, entre os dias 24 e 28 de fevereiro o Brechó que opera no porão do Asilo Padre Cacique funcionará somente com expediente interno.

