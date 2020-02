Acontece H Mídia é premiada no Colunistas RS

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Juliana Silveira, diretora de conteúdo da H Mídia, é co-founder da Dtail Gestão de Conteúdo e criadora do blog New Families, onde escreve semanalmente com um olhar de sensibilidade única sobre o recomeço da família após o divórcio. Aqui, ela explana um pouco sua alegria pela conquista de um importante prêmio do segmento publicitário, o Colunistas, que acaba de destacar nesta edição a H Mídia por sua atuação no mercado local.

“Não acreditamos em receita para o sucesso, na verdade. O que é sucesso para uns, não é para outros, e assim caminha a humanidade. Mas nos parece certo que, para atingir o ponto alto do que sonhamos, projetamos para a vida e para os negócios que vislumbramos viver nela, tudo passa por fazer o bem e fazer bem o que quer que seja que nos propusemos fazer.

Acaba de sair a lista de premiados do Prêmio Colunistas Sul do Ano. O Prêmio Colunistas é uma iniciativa da Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda – Abracomp, com o objetivo de destacar os mais notáveis trabalhos de Comunicação de Marketing realizados por empresas e profissionais atuantes no Brasil. Premia categorias dentro deste mercado como Branded Content, Design, Digital, Filme, Inovação, Marketing Direto, Mídia, Mídia Exterior, Mídia Impressa, Mídias Integradas, Promo e Live, Rádio, RP e Técnica. Todas áreas, expertises e formatos, que constroem o meio de marketing e mídia do nosso país e do mundo, e que neste prêmio, reconhece os destaques regionais, já que num mundo cheio de diversidade, singularidade e criatividade, há quem faça bem em todos os seus cantos.

A H Mídia acaba de receber a notícia da sua conquista. Somos a EMPRESA DE MÍDIA EXTERIOR DO ANO. É mole? Nada! Foi um caminho longo, de muito trabalho, estudo, inovação, busca pelas melhores práticas de gestão e muita criatividade, mas também, cercada de muita alegria, de família. Da família H Mídia.

Baita jornada, como diríamos nós gaúchos. Afinal, somos uma empresa nacional sim, mas nossas raízes, a nossa equipe e a nossa operação acontecem aqui, em território gaúcho, em casa. E aqui, este ano, fizemos realmente a diferença.

Um viva! Como diria o meu avô, que está nas paredes deste negócio. Sempre fizemos o bem. E agora fizemos bem também!

É o que estão dizendo por aí:) Tem Marketing melhor?”

