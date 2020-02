Acontece Sobras líquidas da Unicred Porto Alegre crescem 41,58% em 2019

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Enquanto os lucros obtidos pelo sistema bancário têm incontáveis destinos, as sobras da Unicred são direcionadas aos próprios cooperados, como explica o diretor-geral da Unicred Porto Alegre, João Batista Loredo de Souza. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unicred Porto Alegre – instituição financeira cooperativa exclusiva da área da Saúde – apresentou um dos maiores crescimentos dos últimos anos nos resultados gerados em suas operações. Em 2019, as sobras (o chamado “lucro” em outras instituições) cresceram 41,58%, em relação ao ano anterior.

Este número expressivo comemorado pela entidade representa uma grande vantagem competitiva em relação à concorrência com os bancos comerciais tradicionais. Enquanto os lucros obtidos pelo sistema bancário têm incontáveis destinos, as sobras da Unicred são direcionadas aos próprios cooperados, como explica o diretor-geral da Unicred Porto Alegre, João Batista Loredo de Souza.

“A distribuição das sobras anual significa mais entrega para o associado, promovendo desenvolvimento e formação de reservas”, diz ele, considerando que o aumento das sobras no último ano ocorreu em um cenário de queda da taxa Selic (taxa básica de juros da economia brasileira), que sempre impacta diretamente na maioria das operações da cooperativa.

Outros números também demonstram o quanto 2019 foi positivo para a Unicred Porto Alegre. As operações de crédito fecharam o ano apresentando um crescimento de 14,6%, em relação ao registrado no ano anterior.

“O crédito alavanca a economia das comunidades onde as cooperativas atuam, o bom funcionamento dos hospitais, das clínicas, a tranquilidade financeira dos médicos e outros profissionais da saúde, já que recebem consultoria para o bom andamento de seus negócios”, afirma Souza, lembrando que a plataforma de investimentos da Unicred Porto Alegre não se compara a nenhuma outra do mercado. “Ela está perfeitamente adequada às características do nosso quadro de associados, de alta renda, de perfil moderado, conservador e arrojado”.

Expansão

A Unicred Porto Alegre também está ampliando e modernizando sua rede de atendimento, ao contrário do que ocorre com o sistema bancário, que cuja estratégia atual é de fechamento de suas agências.

Os planos de expansão da cooperativa devem se concretizar a partir deste primeiro semestre de 2020, ampliando ainda mais sua representatividade em sua área de atuação. Vão desde o aumento do número de unidades de atendimento e negócios, modernização e substituição de agências, até espaços de convivência em locais frequentados habitualmente por profissionais da Saúde.

O diretor-geral afirma que o atendimento de excelência é uma das principais preocupações com o associado. “Investimos muito em tecnologia, mas o associado espera de nós um atendimento diferenciado. Nós conhecemos os nossos associados e eles nos conhecem, por isso estaremos sempre próximos de onde ele estiver”, reitera.

A Unicred Porto Alegre promete para breve outras novidades para seus associados. Projetos e ações estão sendo finalizados buscando “perenizar” a cooperativa no sentido de poder beneficiar também às gerações futuras.

“Chegamos aos 30 anos fortes e saudáveis, como a maior cooperativa do Sistema Unicred no Estado. Mas não estamos acomodados, temos muito a fazer e muito a conquistar em benefício dos nossos associados”, considera Souza, concluindo que o maior objetivo da cooperativa “é cuidar da saúde financeira das pessoas, que cuidam da saúde da população”!

