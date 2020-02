Acontece Startup brasileira lança aplicativo de prestação de serviços para o mercado pet nacional

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

My Pet My Life foi desenvolvido para intermediar a relação entre o consumidor e estabelecimentos do setor que oferecem produtos e serviços para os animais de estimação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Amados e queridos por todos, os animais de estimação estão em milhões de casas brasileiras – segundo dados de 2019 divulgados Instituto Pet Brasil e elaborado pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o país contabiliza mais de 139 milhões de bichinhos, entre cães, gatos, peixes e aves ornamentais. Segundo relatório informado pela Euromonitor Internacional, a magnitude da população de pets posiciona o Brasil na segunda posição mundial entre os países que mais faturam no setor.

Atentos à demanda e ao comportamento dos donos, que incluíram seus animais de estimação como membros da família, três empreendedores, liderados pelo CEO Marcos Campos, lançam no mercado o aplicativo My Pet My Life, ferramenta desenvolvida para facilitar o acesso dos consumidores à cadeia de serviços oferecidos no Brasil: pet shops, que oferecem produtos como alimentação, medicamentos e acessórios, e clínicas para atendimento veterinário. Concebido como uma plataforma multifuncional, já nasceu com uma base de 12 mil estabelecimentos cadastrados.

“Acompanhando a evolução do mercado, que segue em franco crescimento apesar do cenário econômico brasileiro, percebemos que existe uma lacuna no que diz respeito aos meios que facilitam o acesso do dono e o animal aos serviços necessários para essa convivência”, afirma Marcos Campos.

Com a correria das grandes cidades e uma agenda tomada, em grande parte, por compromissos de trabalho, My Pet My Life nasceu para dispor ao cliente a facilidade de agendar atendimentos e realizar compras diretamente pelo celular.

Disponibilizando, de forma simples e integrada, o mapeamento dos pontos de venda e prestação de serviços, a plataforma My Pet My Life é uma inovação. Nela, os usuários podem cadastrar seus animais de estimação, mantendo um controle de peso, vacinas e consultas. É possível também buscar os estabelecimentos abertos em sua região. “Um grande banco de dados permite localizar, de forma ágil e precisa, os estabelecimentos desejados dentro da localidade. A ferramenta conta com mapa por região e pesquisa por tipo de serviço ou nome do local”, afirma Campos.

Para as empresas, My Pet My Life funciona como uma vitrine e uma oportunidade para rentabilizar os negócios, uma vez que permite uma ampla visualização para os usuários, o gerenciamento de boas práticas e a construção de uma excelente reputação online por meio dos comentários realizados pelos donos de pets.

Com estratégia para atuar em todo o Brasil, a ferramenta teve como primeiro passo a implementação na grande São Paulo, incluindo a capital paulista e cidades do ABC. “Estamos recebendo uma grande demanda de lojas e clínicas interessada em impulsionar o seu negócio. Esse fluxo é importantíssimo para que o consumidor estabeleça sua relação de confiança para, por exemplo, solicitar uma ração quando notar que o pacote está acabando e não tem tempo para comprar”, relata Campos.

Para o dono do pet shop ou clínica veterinária, o My Pet My Life conta com um chat que possibilita a conversa direta com o usuário. Em uma próxima etapa, o aplicativo também disponibilizará um sistema para agendamentos e pagamentos feitos de forma segura, via aplicativo,

Hoje, a plataforma My Pet My Life já recebeu um investimento de R$ 160 mil para a sua produção, que ainda contará com atualizações constantes. “Nosso cronograma prevê a implementação de novas funções, como o marketplace, ainda no primeiro trimestre do ano”, aponta Marcos. No tocante às expectativas de expansão, os empreendedores da startup preveem um crescimento de 20% no número de usuários ainda no primeiro semestre, além de mais de 2.000 pontos de venda que passarão a assinar o My Pet My Life para fomentar seus negócios.

