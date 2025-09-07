Economia Vem pro Rissul é o novo movimento da Rede de Supermercados

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Um dos pontos centrais é o protagonismo dos colaboradores Foto: Divulgação

A rede de supermercados Rissul, pertencente ao Grupo UnidaSul, lançou o Movimento Vem pro Rissul. Mais do que uma ação promocional, trata-se de um convite para que os gaúchos redescubram o supermercado.

Com foco nas competências da rede, o movimento reforça o posicionamento do Rissul como o verdadeiro “super gaúcho”. A iniciativa é um chamado para viver uma experiência que envolve tradição, cuidado e acolhimento.

Conforme a rede de supermercados, trata-se de um convite para compartilhar momentos reais da rotina em processos que unem praticidade, variedade, qualidade e proximidade.

Um dos grandes diferenciais do movimento é tornar visíveis competências que muitas vezes estão nos bastidores e passam despercebidas pelo cliente, mas que fazem toda a diferença na hora da compra.

Inspiração na cultura gaúcha

Com duração de quase seis meses, de 5 de setembro de 2025 a 28 de fevereiro de 2026, o movimento se conectará à sazonalidade e aos hábitos de consumo em diferentes períodos do ano. Inspirado na cultura gaúcha, traz como destaque a releitura da música “Eu Sou do Sul”, composição de Elton Saldanha.

Considerada um verdadeiro hino da identidade regional, a canção ganha uma nova letra, adaptada à proposta do Rissul, evocando pertencimento e reforçando o vínculo afetivo com o público local.

Outro ponto central é o protagonismo dos colaboradores. O movimento dá voz e imagem às pessoas que atuam diariamente nos setores e centrais de produção da rede. Os bastidores do açougue, da padaria e do hortifrúti são mostrados com autenticidade, evidenciando os cuidados, processos e diferenciais que garantirão a qualidade dos produtos e que normalmente não chegam aos olhos do consumidor.

“Queremos transmitir conhecimento, propósito, transparência, integridade e o orgulho de quem faz o Rissul acontecer todos os dias, guiados por princípios que refletem nossa credibilidade e compromisso com o cliente”, explicou Rafael Lubini, gerente de Marketing de Varejo da UnidaSul.

