Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

A premiação faz parte da programação do seminário em celebração ao Dia Internacional Contra a Corrupção Foto: Arquivo/Seduc (Foto: Arquivo/Seduc) Foto: Arquivo/Seduc

Os vencedores da segunda edição do Concurso de Manifestações Artísticas sobre Integridade do PEI (Projeto Escola Íntegra) receberão a premiação na segunda-feira (09), a partir das 13h30min, no auditório do MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul).

A premiação faz parte da programação do seminário em celebração ao Dia Internacional Contra a Corrupção, promovido pela Rede de Controle da Gestão Pública e pelo MPRS.

O evento terá a participação de autoridades de vários órgãos das administrações federal e estadual. Entre elas, a do presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Herman Benjamin. A Cage ocupa a Secretaria Executiva da Rede de Controle, que reúne 24 órgãos públicos estaduais e federais com atuação no estado.

Neste ano, 400 manifestações artísticas foram recebidas pela Cage (Contadoria e Auditoria-Geral do Estado), que desde o ano passado, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação, promove o concurso abrangendo escolas públicas estaduais de Ensino Médio de Porto Alegre.

A premiação atingiu R$ 40 mil neste ano, quatro vezes o valor do ano passado, distribuídos entre alunos, professores e as próprias escolas. Essa, aliás, é uma novidade desta edição: a inclusão de professores padrinhos ou madrinhas entre os contemplados, além dos alunos.

Como na edição anterior, será lançado um e-book com a divulgação dos trabalhos premiados no concurso. O coordenador da iniciativa, auditor do Estado Álvaro Santos, destaca que mais de 50% das escolas estaduais de Ensino Médio de Porto Alegre foram visitadas para que alunos conhecessem a iniciativa. “Fundamental termos este contato com a comunidade escolar, pois são eles que impulsionam o projeto dentro das escolas”, explica Santos.

Entre os objetivos do projeto estão a disseminação da noção e das práticas de integridade entre os alunos, o aperfeiçoamento da transparência pública e o fomento do controle social. O resultado esperado é o aumento no índice de conhecimento sobre integridade e a prevenção à corrupção. Para 2025, a proposta é expandir o projeto para outras regiões do Estado, situação ainda em discussão, e a quantidade de trabalhos inscritos.

