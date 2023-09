Economia Venda de carros usados no País cresce 6% em agosto; veja os modelos mais emplacados

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fenauto afirma que 866.278 veículos foram comercializados no mês; Volkswagen Gol lidera o ranking. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A venda de carros usados continua crescendo no Brasil. Em agosto, foram vendidos 866.278 veículos seminovos. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando as transações somaram 817.385, houve alta de 6%.

O resultado de agosto também representa alta de 12,2% na comparação com julho, quando o segmento comercializou mais de 771 mil unidades.

No acumulado do ano, mais um motivo para a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto) comemorar. Foram 5.909.151 exemplares vendidos em 2023. O número é 12,4% maior que em 2022 até o momento.

“Essa é uma boa notícia para o setor que, pelas nossas projeções, deve fechar o ano em torno de 15 milhões de veículos comercializados. Ainda temos mais quatro meses pela frente até o final do ano, e como eles costumam ser mais aquecidos para o comércio em geral, provavelmente finalizaremos o ano com um excelente resultado”, afirmou Enilson Sales, presidente da Fenauto.

Na lista dos modelos favoritos dos brasileiros, nenhuma surpresa. O Volkswagen Gol foi o modelo mais vendido no mês: 71.371 unidades. Em segundo lugar aparece o Fiat Uno, com mais de 40 mil carros comercializados, seguido de Fiat Palio, que teve quase 38 mil vendas em agosto.

Os 10 carros usados e seminovos mais vendidos em agosto de 2023

* Volkswagen Gol – 71.371 unidades

* Fiat Uno – 40.537 unidades

* Fiat Palio 37.977 unidades

* Chevrolet Onix 32.249 unidades

* Hyundai HB20 28.840 unidades

* Ford Ka 26.919 unidades

* Ford Fiesta 25.264 unidades

* Chevrolet Celta 24.125 unidades

* Toyota Corolla 23.886 unidades

* Volkswagen Fox 22.363 unidades

Comerciais leves

Entre os comerciais leves, o crescimento nas vendas foi ainda maior, de 13,4%. Em julho, 132.076 modelos foram emplacados. Em agosto, o número subiu para 149.798. No acumulado do ano, a estatística também é positiva, com 1.018.089 comercializações.

E assim como no ranking de carros novos mais vendidos, a Fiat Strada é quem lidera o segmento de usados e seminovos. Em agosto, 29.954 unidades foram emplacadas. A picape é seguida de Volkswagen Saveiro e Toyota Hilux.

Os 10 comerciais leves usados mais vendidos em agosto de 2023

* Fiat Strada – 29.954 unidades

* Volkswagen Saveiro – 20.784 unidades

* Toyota Hilux – 14.492 unidades

* Chevrolet S10 – 14.442 unidades

* Fiat Toro – 10.846 unidades

* Chevrolet Montana – 8.151 unidades

* Ford Ranger – 7.225 unidades

* Fiat Fiorino – 5.808 unidades

* Mitsubishi L200 – 4.823 unidades

* Volkswagen Amarok – 4.530 unidades

Se todos os modelos usados forem considerados, ou seja, automóveis, comerciais leves e pesados, motos e outros, o número de vendas em agosto chega a 1.374.764. Já o acumulado ao longo dos oito meses do ano é de 9.444.206.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/venda-de-carros-usados-cresce-6-em-agosto-veja-os-modelos-mais-emplacados/

Venda de carros usados no País cresce 6% em agosto; veja os modelos mais emplacados

2023-09-05