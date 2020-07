Porto Alegre Venda de veículos é liberada apenas pela internet

8 de julho de 2020

Medida visa a evitar circulação nos pontos do segmento automotivo, assim como em outros especificados no decreto 20.639.

A Prefeitura de Porto Alegre informa que as concessionárias podem seguir com a venda de veículos desde que pela internet. Os estabelecimentos estão autorizados a comercializar on-line, mas estão proibidos de abrirem suas portas e receber clientes. Para tanto, as lojas deverão combinar a entrega do carro ao cliente, no formato delivery. Também está liberada a realização de test-drive, desde que o veículo seja levado até o consumidor. A medida visa a evitar circulação nos pontos de venda no segmento automotivo, assim como em outros especificados no decreto 20.639.

A gestão municipal solicita a colaboração dos empreendedores e população para as restrições, nos próximos 15 dias, que objetivam frear o avanço do coronavírus na Capital e reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde.

