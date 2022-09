Economia Venda de veículos no Brasil cresce 20% em agosto na comparação anual

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

No total, 208 mil unidades foram vendidas no mês passado, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus Foto: Reprodução No total, 208 mil unidades foram vendidas no mês passado, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A venda de veículos no Brasil subiu 20,68% em agosto deste ano em comparação com o mesmo período no ano passado, com 208.493 novos carros, vans, ônibus e caminhões vendidos este mês ante 172.763 no ano anterior.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (02) pela Fenabrave. Ao considerar motos e outros veículos, a federação informou que os emplacamentos registraram alta de 12,6% em agosto, totalizando 346.505 unidades.

Somente em relação aos automóveis (carros), houve crescimento de 29,46% na comparação anual. Os ônibus foram a segunda categoria de melhor desempenho, registrando alta de 26,23% no período. Já no caso de comerciais leves, que considera vans e outros veículos utilitários, a alta foi pequena, de 0,92%, enquanto os caminhões foram o único segmento em queda, após recuo de 2,76%.

Segundo o presidente da Fenabrave, Andreta Jr, os bons resultados de autos e leves indicam que o mercado está atingindo o equilíbrio entre oferta e demanda. “A crise de abastecimento arrefeceu um pouco e já não impede que o consumidor encontre o modelo desejado, salvo alguns casos pontuais. Os números refletem esse cenário”, afirmou.

Ao comparar os resultados de agosto com julho deste ano, todas as categorias tiveram alta. Houve crescimento de 14,57% no comparativo mensal, com destaque para os ônibus, que tiveram aumento de 31,33%.

“Em que pese o fato de termos dois dias úteis a mais em agosto, o resultado aponta uma clara tendência de recuperação dos emplacamentos no Brasil”, destacou Andreta Jr.

