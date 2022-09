Grêmio “Ainda bem que é gremista”, diz o presidente do Grêmio sobre a saída de Roger e a volta de Renato

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente gremista concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (02) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após rumores durante todo o dia desta quinta-feira (01), o Grêmio comunicou, por volta das 20 horas, a demissão do ex-técnico Roger Machado, do vice-presidente Dennis Abrahão e do diretor de futebol da pasta Sérgio Vasques e a volta de Renato Portaluppi. Nesta sexta-feira (02), o presidente do clube, Romildo Bolzan, concedeu entrevista coletiva para explicar sobre as mudanças no futebol do Grêmio.

Segundo Bolzan, a justificativa dada para a demissão de Roger Machado foi o ambiente criado entre a torcida e o time. A contratação do ídolo e novo técnico Renato Portaluppi, segundo o mandatário, é exclusivamente para os últimos 11 jogos na Série B do Brasileirão. O presidente ainda celebrou em um desabafo ao valorizar o ídolo: “Ainda bem que ele é gremista”.

“O Renato vem para fazer as 11 partidas. Como gremista. Não tem passado, futuro, nada. O que posso ser objeto de construção são as 11 partidas que vamos trabalhar juntos neste particular até o fim. Não examinamos mais nada, apenas isso que combinamos. Diz respeito à torcida e ao Grêmio”, disse o presidente Romildo Bolzan.

Romildo fez elogios ao ex-treinador e garantiu que só fez a mudança no comando técnico por entender que a pressão do ambiente externo estava tensionando demais o grupo de jogadores e prejudicando o time dentro de campo.

Renato já teve contato com o seu novo grupo de jogadores em conversa nesta sexta-feira e já deu sua opinião para a partida contra o Vila Nova. O novo comandante chega com seu auxiliar técnico Alexandre Mendes que também estava na última passagem.

A volta do maior ídolo da história do Grêmio foi unanimidade mesmo que tenha saída com rusgas com vice-presidentes, como Claudio Oderich. Renato, com esta nova passagem, soma quatro passagens pelo clube como técnico.

Números de Renato como comandante tricolor:

411 jogos

212 vitórias

110 empates

89 derrotas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio