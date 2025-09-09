Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Rio Grande do Sul Vendas da indústria gaúcha chegam a R$ 52 bilhões em julho, melhor desempenho mensal do ano

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Desempenho superou o de junho em mais de 10%. (Foto: Freepik)

As vendas da indústria do Rio Grande do Sul atingiram em julho o melhor desempenho mensal deste ano. Foram R$ 52 bilhões, montante 10,2% acima do verificado em junho. Já no acumulado dos 12 meses desde agosto do ano passado, o desempenho positivo chegou a R$ 583,4 bilhões, um avanço de 4,5%, aponta boletim setorial divulgado nessa terça-feira (9) pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O governo gaúcho fez a ressalva de que o documento ainda não reflete o impacto integral do “tarifaço” imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump aos produtos brasileiros importados pelo mercado norte-americano – a sobretaxa de 50% em uma lista de itens entrou em vigor no início de agosto.

Ainda de acordo com o relatório econômico, o maior volume financeiro de vendas da indústria do Rio Grande do Sul permanece concentrado em outros Estados, que representaram praticamente 43% das compras nos últimos 12 meses.

A participação desses mercados, porém, sofreu uma leve queda em relação ao mesmo período anterior, quando havia sido de 44,3%. O mercado interno aparece na sequência, respondendo por 41% do valor das transações. Já as exportações representaram 16% das vendas, com leve aumento de 1,3% comparado ao período anterior.

No acumulado dos últimos 12 meses, o setor de tabaco teve o maior crescimento das vendas, com salto de 26% – o que equivale a R$ 19,4 bilhões em comercializações. O segmento de eletroeletrônicos aparece logo atrás, com variação positiva de 13,5%, somando R$ 15 bilhões em transações.

Já o metalmecânico, que lidera volume financeiro de vendas na indústria, registrou crescimento de 2,1%, acumulando R$ 153,2 bilhões em vendas. A maior queda ocorreu no segmento de bebidas: -3,6%.

No comércio, por sua vez, o varejo gaúcho movimentou R$ 21,31 bilhões em vendas em julho, alta de 4,1% em relação ao mês anterior. No acumulado de 12 meses, a atividade também apresentou resultado positivo, de 4,8%, frente ao mesmo período anterior.

O atacado alcançou R$ 18,84 bilhões em vendas no mesmo mês, um avanço de 3,5% sobre junho. Nos 12 meses, a elevação foi 4%. Outros detalhes podem ser conferidos no site sefaz.rs.gov.br.

Agronegócio

Na segunda-feira (8), foi publicado o estudo relativo às exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul. O setor vendeu para mercados fora do País US$ 3,1 bilhões (R$ 16,8 bilhões) no período de abril a junho, respondendo por quase 67% das vendas externas do Estado. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve retração de 14,3%, mas segmento relevantes apresentaram crescimento, incluindo carnes (9,5%), máquinas e implementos agrícolas (89%).

No trimestre, o complexo soja respondeu por US$ 963,8 milhões; carnes, US$ 620,3 milhões; fumo e seus produtos, US$ 542,5 milhões; produtos florestais, US$ 279,3 milhões; e cereais, farinhas e preparações, US$ 115,6 milhões.

Os principais destinos de exportação foram a China (23,6%), União Europeia (16,5%), Estados Unidos (7,2%), Indonésia (4,2%) e Filipinas (3,8%), Juntos, concentraram 55,2% das vendas externas no período.

A China registrou a maior queda absoluta (-US$ 498,3 milhões; uma retração de 40,8%), puxada sobretudo pela soja em grão e, em menor medida, por recuos em carne suína, celulose e carne de frango. Na lista constamm, ainda, a Coreia do Sul (-US$ 72,9 milhões, ou -55,2%) e Irã (-US$ 66,8 milhõesm, ou -59,6%), sobretudo por causa da menor demanda por farelo de soja gaúcha.

Em sentido oposto, Indonésia e Filipinas tiveram as maiores altas absolutas: para a Indonésia, o avanço concentrou-se no farelo de soja; para as Filipinas, na carne suína. O boletim foi elaborado por técnicos do Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

(Marcello Campos)

