Rio Grande do Sul Vendas da indústria gaúcha crescem 1% em 12 meses

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Dados constam em relatório divulgado nessa quinta-feira pela Secretaria da Fazenda. (Foto: Miguel Ângelo/Arquivo/CNI)

O mais recente boletim setorial da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Rio Grande do Sul aponta a continuidade do processo de recuperação financeira das vendas da indústria gaúcha após os impactos das enchentes de maio do ano passado. Conforme o levantamento da Receita Estadual, a comercialização total do setor acumulou alta de 1% nos últimos 12 meses, considerando-se o período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, na comparação com o mesmo período imediatamente anterior.

Em janeiro de 2025, as vendas do setor industrial somaram R$ 43,38 bilhões. No recorte trimestral, a indústria gaúcha cresceu 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Um dos destaques, o setor de produtos de limpeza registrou um avanço de 9,2% em janeiro de 2025, no acumulado de 12 meses, mantendo uma trajetória de crescimento registrada nos últimos quatro trimestres.

A indústria moveleira também apresentou desempenho positivo, com alta de 8,3% no período. Em ritmo semelhante, o setor de madeira, cimento e vidro expandiu as vendas em 4,6% nos últimos 12 meses, o que sinaliza uma recuperação da atividade industrial.

Atacado e varejo: bom desempenho

Com um volume de vendas de R$ 17 bilhões em janeiro, o setor atacadista vem mantendo um desempenho positivo, com alta de 5,9% no último trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Destaque para as vendas de materiais de construção, que cresceram 10,1%, impulsionadas pela necessidade de reconstrução da infraestrutura do Estado. Já o segmento de embalagens registrou aumento de 8,8%, refletindo a retomada da atividade econômica.

No varejo, as vendas somaram R$ 19,9 bilhões em janeiro, com crescimento de 3,5% no último trimestre frente ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 12 meses, o setor registrou uma alta de 7,6%. O comércio varejista também apresentou avanços em segmentos como material de construção, que ampliou em 6,9% suas vendas, e metalomecânico, cuja expansão foi de 18,1%. Já supermercados e hipermercados cresceram 7,6%, acompanhando o aumento do consumo das famílias.

Diálogo online com setor produtivo

O desempenho de diversos setores industriais foi acompanhado na nova rodada dos Diálogos Setoriais, transmitidos na quarta (19) e quinta-feira pelo canal da Secretaria da Fazenda no site de vídeos youtube.com.

A iniciativa reúne representantes da Receita Estadual e de diversas entidades empresariais. Em foco, a avaliação do cenário atual, debates sobre os desafios enfrentados e a projeção a atividade econômica do Rio Grand do Sul para os próximos meses.

(Marcello Campos)

