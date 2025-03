Rio Grande do Sul Vítimas de violência doméstica e familiar ganham sala de acolhimento no Foro de Jaguarão

21 de março de 2025

A Sala Lilás, que fica no Foro local, terá o importante papel de receber as mulheres que forem até lá para as audiências relativas a esses casos. Foto: Divulgação

Nesta semana, a Comarca de Jaguarão inaugurou a sala de acolhimento de vítimas de violência doméstica e familiar. A Sala Lilás, que fica no Foro Local, antes dedicado ao arquivo judicial, agora não mais necessário em razão da digitalização total do acervo, foi humanizado, ganhando cores, flores e poltronas.

O Juiz da 2ª Vara Judicial de Jaguarão, Alexandre Passos Vieira, comemorou a iniciativa. “Saímos de uma improvisação para a criação de um espaço bem mais adequado. A vítima chegava no balcão e dizia que não queria ficar na frente do agressor, que é a situação da vítima que vive no ciclo de violência doméstica e familiar. Normalmente, ela ficava dentro do cartório ou do gabinete. E agora temos este espaço”, afirmou.

“Dentro da sala tem cartilhas informativas fornecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça, cartazes sobre serviços municipais prestados pela rede, telefones e dados de contato. Temos servidoras engajadas com a causa que farão o acolhimento, agora de forma mais adequada, conversando com as vítimas antes das audiências e repassando os dados sobre os atendimentos que o município presta”, completou o magistrado, destacando que a ideia de criação da sala contou com o apoio do Juiz Diretor do Foro, Jonatan Moraes Ferreira Pinho.

