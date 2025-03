Mundo Maior da Europa, aeroporto de Londres fecha após incêndio

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Cerca de 1.350 voos estavam previstos para sair ou chegar ao aeroporto internacional nesta sexta, por onde deveriam passar até 291 mil passageiros. Foto: Reprodução Cerca de 1.350 voos estavam previstos para sair ou chegar ao aeroporto internacional nesta sexta, por onde deveriam passar até 291 mil passageiros. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O aeroporto internacional de Heathrow, o principal de Londres, o maior da Europa e um dos mais movimentados do mundo, passará esta sexta-feira (21) totalmente fechado por conta de um incêndio em uma estação de energia.

Todos os voos de chegada e saída foram cancelados, e a previsão é que as atividades sejam retomadas às 23h59min desta sexta-feira (21) pelo horário local (20h59min pelo horário de Brasília).

Ainda de acordo com a administração, cerca de 1.350 voos estavam previstos para sair ou chegar ao aeroporto internacional nesta sexta, por onde deveriam passar até 291 mil passageiros.

O fechamento também provocou um efeito cascata no resto do mundo e fez com que centenas de outros voos também fossem cancelados ou tivessem suas rotas alteradas. Ao longo da madrugada, voos dos Estados Unidos em direção à Europa tiveram de dar meia-volta no meio do trajeto e retornar ao ponto de partida.

O incêndio, que começou nesta madrugada (ainda noite de quinta-feira pelo horário de Brasília), deixou o Heathrow sem energia e afetou todas as operações do aeroporto.

A British Airways, companhia britânica que é a principal operadora no Heatrhow, recomendou que seus clientes não se desloquem para o aeroporto até novo aviso. Já a Virgin Atlantic cancelou todos os seus voos que chegariam e decolariam de Heathrow até a próxima segunda (24).

A EasyJet, companhia britânica de baixo custo, disse nesta manhã que colocou sua frota de aviões de grande porte em rotas estratégicas nesta sexta e ao longo do fim de semana para realocar passageiros de voos cancelados no aeroporto de Londres.

De acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24, dezenas de voos já foram desviados para outros aeroportos. A companhia aérea Qantas Airways deslocou seus voos com destino a Londres para Paris, na França. Já a United Airlines enviou aviões que iriam a Londres para Shannon, na Irlanda.

(As informações são do G1)

