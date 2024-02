Economia Vendas de carros importados crescem no País

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Janeiro fecha com mercado em alta e produção estável. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O primeiro mês do ano começou com alta de 13,1% nas vendas, na comparação com janeiro de 2023. Conforme dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), os emplacamentos foram de 162 mil unidades, com média diária de 7,6 mil unidades, ante 6,5 mil de um ano atrás. A elevação foi impulsionada pelos automóveis e comerciais leves, com destaque para modelos importados, que tiveram 19,5% de participação, a maior em 10 anos.

Também chamou atenção o recorde de participação de modelos híbridos e elétricos, com 7,9% de todos os autoveículos licenciados em janeiro. Já os veículos pesados destoaram dessa onda de crescimento, com uma queda de 21,4% para caminhões e de 32,1% para ônibus. O motivo é que esses modelos tiveram forte ritmo de emplacamento em janeiro de 2023, em função dos estoques nas redes de modelos produzidos em 2022, ainda com tecnologia anterior à mudança da fase do Proconve, portanto mais acessíveis.

O anúncio dos dados pela Anfavea teve a participação do vice-presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Em pauta, os recentes anúncios de grandes investimentos de empresas do setor. São aportes que já somam quase R$ 100 bilhões no atual ciclo. Esse valor, que deve crescer em breve com novos anúncios, leva em conta investimentos em curso de montadoras instaladas no país, de novos entrantes e do setor de autopeças.

As exportações de autoveículos iniciaram 2024 em ritmo muito tímido, com 18,8 mil unidades embarcadas. É o pior resultado mensal desde o auge da pandemia, com retração em todos os mercados vizinhos, à exceção do Uruguai. Com essa combinação de alta no mercado interno, elevação das importações e queda nas exportações, a produção de 152,5 mil unidades se manteve no patamar de janeiro de 2023.

Programa Mover

Para agentes do setor, a Medida Provisória (MP) de 30 de dezembro que lançou o Mover, o programa do governo Lula de estímulo à indústria automotiva, até impulsionou o anúncio de investimentos, como da GM e da Volkswagen. Mas o impacto real para as montadoras brasileiras ainda deve demorar.

Alckmin se reuniu com representantes da indústria automotiva. Ouviu deles a preocupação com a regulamentação do Mover, que depende da edição de decretos e, principalmente, da conversão da MP em lei pelo Congresso. Um outro temor do segmento é com a possibilidade de as mudanças no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) resultarem em aumento da carga tributária.

