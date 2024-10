Geral Vendas de carros no País batem recorde

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O resultado engloba carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No melhor desempenho para o mês em dez anos, setembro terminou com 236,4 mil veículos vendidos no País, um crescimento de 19,6% ante o mesmo mês do ano passado. O resultado, que engloba carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, foi divulgado pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Trata-se do maior volume registrado em setembro desde 2014, quando o mercado chegou a 296,3 mil unidades no mesmo mês. Em relação a agosto passado, os emplacamentos ficaram próximos da estabilidade, com leve queda de 0,4%.

A variação levemente negativa na comparação com o mês anterior se deve, contudo, ao calendário com um dia a menos de venda em setembro. Quando se considera a média por dia útil, o ritmo diário de vendas de setembro foi o melhor do ano, passando pela primeira vez, em 2024, de 11 mil veículos.

Agora, o crescimento das vendas de veículos zero-quilômetro no acumulado desde o primeiro dia do ano chega a 14,1%, com 1,86 milhão de unidades. O desempenho reflete a melhora nas condições de crédito, o mercado de trabalho aquecido, com aumento da renda, além da renovação de frotas das locadoras de carros.

Revisão

Com o recorde, a Fenabrave revisou para cima as previsões para o desempenho do setor neste ano. A projeção para o crescimento das vendas de veículos, que começou o ano em 12% e foi revista para 14,7% em julho, está agora em 15,1%. Pelas novas projeções, o mercado terminará o ano com 2,66 milhões de veículos.

Já as vendas de motos tiveram crescimento de 15,9% em setembro, em relação ao mesmo mês de 2023, chegando a 156,6 mil unidades, conforme o balanço da Fenabrave. Na comparação com agosto, houve queda de 4,4% nas vendas dos veículos de duas rodas.

Emplacamentos

De acordo com o levantamento realizado pela Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, os emplacamentos de veículos, de janeiro a setembro, registraram resultado positivo acumulado de 15,9%, percentual superior aos três primeiros trimestres do ano passado e próximo às projeções divulgadas para 2024, pela entidade, em julho.

No balanço do mês de setembro, os emplacamentos de veículos somaram 413.081 unidades, o que significa uma leve retração, de 2,3%, na comparação com o mês anterior, justificada por um dia útil a menos no calendário de vendas. No entanto, houve evolução de 17,6% sobre setembro de 2023 (que teve 20 dias úteis).

“Nos emplacamentos, por dias úteis, o resultado de setembro (19,7 mil emplacamentos diários) foi superior aos de julho (18,2 mil) e de agosto (19,2 mil), que foram os meses com maior volume de emplacamentos no ano, até agora. Isso mostra que o mercado está se estabilizando com um bom volume de vendas e que as projeções da Fenabrave estão assertivas”, analisa o Presidente da Fenabrave, Andreta Jr.

Segundo ele, apesar da decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central de elevar a Taxa Selic em agosto, o cenário ainda é favorável para o crédito. “Além das taxas de juros, influenciam no crédito os níveis de inadimplência e de renda e, por isso, não percebemos impacto na oferta de crédito para financiamentos de veículos”, analisa Andreta Jr. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Fenabrave.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/vendas-de-carros-no-pais-batem-recorde/

Vendas de carros no País batem recorde

2024-10-04