Vendas de carros no País sobem em junho

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Foram licenciados no mês passado 132,8 mil veículos, alta de 113,6% em relação a maio. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A indústria automobilística dá sinais de melhora em junho. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgados na manhã desta segunda-feira (6), foram licenciados no mês passado 132,8 mil veículos, alta de 113,6% em relação a maio, quando foram emitidas licenças para 62,2 mil veículos no país.

No entanto, números do setor, que foi muito impactado no início da pandemia, mostram que a fabricação, venda e exportações de veículos seguem abaixo dos parâmetros do ano passado.

Os licenciamentos de junho foram 40,5% menores que no mesmo mês de 2019. No acumulado primeiro trimestre, soma 1,308 milhão de unidades, uma redução de 38,2% sobre igual período de 2019.

Os licenciamentos do primeiro semestre foram os piores desde 2005, enquanto a produção de veículos foi a mais baixa desde 1998.

Para Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea, a queda acumulada no primeiro semestre, da ordem de 40%, tende a se repetir em todo o ano, chegando a 1,675 milhão.

Em 2019 foram licenciados 2,788 milhões de automóveis, número ainda distante do pico de 2012, quando 3,802 milhões de veículos foram licenciados.

“Pela imagem que temos hoje imaginamos neste ano 1,675 milhão de licenciamentos, uma queda de 40% sobre o que registramos no ano passado. Mas essa é a foto que temos hoje. A gente vive uma crise de saúde pública que nos deixa com dificuldades para fazer estimativas”, disse ele, lembrando que ainda há muita incerteza sobre o novo coronavírus e que os números podem ser revistos.

Ele afirma que esta queda, de 40% nas vendas, seria semelhante às registradas nas crises de 1981 (-41%), 1987 (-33%), 1998/1999 (-35%) e 2015/2016 (-41%). Nestas situações, a recuperação do mercado foi entre 5% e 11% ao ano, na última crise. Caso esta recuperação se repita com estes patamares, a recuperação do mercado tende a ser lenta.

“Se recuperarmos como após a crise de 2015/2016, de 11% ao ano, só voltaremos ao patamar de 2019 em 2025. Se formos pela retomada mais lenta, será apenas em 2030”, disse Moraes.

A produção de veículos, contudo, segue um pouco mais lenta que as vendas. Em junho foram produzidos 98,7 mil automóveis, 129,1% a mais que em maio, porém 57,6% menor que em junho de 2019.

No acumulado do ano foram produzidos 729,5 mil veículos, 50,5% menos que os 1,474 milhão nos primeiros seis meses do ano passado.

As exportações em junho somaram 19,4 mil unidades, uma alta de 401,4% sobre maio, porém ainda 52% a menos que em junho de 2019. No acumulado do ano, as vendas ao exterior somam 119,5 mil carros, 46,2% a menos que no primeiro semestre do ano passado.

Outros segmentos sofrem menos com a pandemia. A venda de máquinas agrícolas somaram 3,9 mil unidades em junho, 0,9% a mais que em maio e 9,6% menos quem em junho de 2019.

Em seis meses, são 19,6 mil unidades, uma queda de apenas 1,3% ao registrado no primeiro semestre de 2019.

No caso dos caminhões, as vendas de junho, de 9 mil unidades, foi 85,8% superior a maio e 16,5% acima de junho de 2019. No semestre, foram 37,9 mil unidades, queda de 19,1% sobre os primeiros seis meses de 2019. As informações são do jornal O Globo.

