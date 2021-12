Economia Vendas de livros aumentam no Brasil

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

De janeiro a novembro, o varejo registrou 43,9 milhões de livros comercializados Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil De janeiro a novembro, o varejo registrou 43,9 milhões de livros comercializados. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O 11º Painel do Varejo de Livros no Brasil, divulgado pelo SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), aponta que as vendas do setor cresceram 33,03% em volume e 31,14% em valor no acumulado de janeiro a novembro deste ano na comparação com o mesmo período de 2020.

O resultado supera o desempenho de todo o ano passado, quando foram vendidos 41,9 milhões de exemplares, com receita de R$ 1,74 bilhão. No acumulado até novembro de 2021, o varejo registrou 43,9 milhões de livros comercializados, com faturamento de R$ 1,83 bilhão, contra 32,99 milhões de unidades vendidas no mesmo período de 2020, gerando receita de R$ 1,39 bilhão.

Para o presidente do SNEL, Marcos da Veiga Pereira, a pesquisa representa o otimismo que os mercados brasileiro e mundial estão vivendo. Segundo Pereira, o isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus favoreceu o encontro dos leitores com a literatura e impulsionou as vendas deste ano, confirmando que o mercado encontra-se em expansão. Ele enfatizou que o resultado obtido até o momento “é espetacular”.

O preço médio por exemplar praticado nos primeiros 11 meses deste ano, da ordem de R$ 41,64, apresentou redução de 1,42% em relação ao valor médio registrado de janeiro a novembro de 2020 (R$ 42,24).

Os dados do Painel do Varejo de Livros no Brasil, realizado pela Nielsen BookScan, são coletados diretamente do caixa das livrarias, e-commerce e varejistas colaboradores. As informações são recebidas eletronicamente em formato de banco de dados e, após o processamento, os dados são enviados on-line e atualizados semanalmente.

