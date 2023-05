Economia Vendas de veículos novos no Brasil sobem 9,1% em abril

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 160,7 mil unidades foram emplacadas em abril Foto: Agência Brasil Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 160,7 mil unidades foram emplacadas em abril. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

As vendas de veículos tiveram alta de 9,1% em abril, quando comparadas ao mesmo período de 2022 no Brasil. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 160,7 mil unidades foram emplacadas em abril, conforme balanço publicado nesta quarta-feira (03), pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Apesar do resultado, as vendas seguem abaixo das expectativas da indústria. Em 2019, as vendas somaram 231,9 mil veículos no mesmo mês. O ritmo de vendas em abril se manteve abaixo de 9 mil unidades por dia, resultando uma variação de março para abril 19,2% negativa.

Com isso, 632,3 mil veículos zero quilômetro foram vendidos desde o início do ano, o que representa uma alta de 14,4% frente aos quatro primeiros meses de 2022, em que havia limitação de oferta. O número fica 207 mil unidades abaixo do total comercializado em igual período de 2019.

