Inter Torcedor é preso ao tentar entrar no Beira-Rio com tornozeleira eletrônica

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

O homem ainda portava canivete e droga Foto: Reprodução O homem ainda portava um canivete e drogas (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um torcedor foi preso ao tentar entrar no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no último domingo (30), na partida entre Inter e Goiás. O homem, no momento da revista, foi barrado com um canivete, droga e usando tornozeleira eletrônica. Diante disso, a prisão do mesmo foi decretada.

A prisão foi decretada em audiência pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, a pedido do MP (Ministério Público). Segundo o MP, o homem estava descumprindo pena de reclusão domiciliar.

De acordo com a ocorrência, a tornozeleira estava envolva de um alumínio e fita isolante. Outro suspeito que estava acompanhando o preso estava carregando uma faca. O segundo homem está afastado dos estádios onde o Inter joga as suas partidas.

