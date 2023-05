Rio Grande do Sul Mais de 240 mil doses de vacinas contra a Covid-19 são distribuídas para os municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Entre as doses, 212 mil são do tipo bivalente, que passou a ser recomendado para toda população com 18 anos ou mais Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES Foto: Itamar Aguiar/Ascom SES

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) realiza nesta quarta-feira (03) a distribuição para os municípios gaúchos de um novo lote de doses contra a Covid-19. Serão enviadas para todas as coordenadorias regionais mais de 240 mil vacinas, para atender a todas as idades.

Entre as doses distribuídas, 212 mil são do tipo bivalente, que passou a ser recomendado recentemente para toda população com 18 anos ou mais. Esse imunizante é uma versão atualizada e elaborada com base na variante original do coronavírus e na Ômicron. Conforme a disponibilidade, cabe a cada gestor municipal a decisão por um escalonamento, ou não, das faixas etárias.

A orientação vale para quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) como esquema primário, respeitando um intervalo de quatro meses em relação à última dose. Estar com alguma das doses de reforço em atraso não impede a vacinação com o imunizante bivalente.

O público infantil também será contemplado com a entrega. Para crianças de cinco a 11 anos serão distribuídas 12 mil doses da Pfizer Pediátrica. Outras 16 mil vacinas Pfizer Baby serão destinadas para crianças entre seis meses e cinco anos.

Esse imunizante também poderá ser aplicadas como reforço em crianças de três e quatro anos que tomaram as duas primeiras doses da Coronavac, que, por sua vez, também será enviada aos municípios (3,2 mil doses).

A distribuição das vacinas é realizada pela SES quinzenalmente, atendendo às solicitações das secretarias municipais de saúde. Porém, em caso de necessidade, são disponibilizadas doses extras aos municípios.

