Vendas de veículos sobem 7,4% em junho no País, puxadas pelo programa de descontos do governo

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

No segmento de automóveis de passeio, o aumento alcança 11,4%, segundo dados do Renavam. (Foto: Reprodução)

As vendas de veículos no País subiram para 189,5 mil no mês de junho, um aumento de 7,4% na comparação com o total de unidades licenciadas em maio, de acordo com dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

O aumento foi puxado pelo bom desempenho no segmento de automóveis, os carros de passeio, que somou mais de 142 mil veículos licenciados, alta de 11,4% ante o mês anterior.

Esse salto foi impulsionado pelo programa de descontos para compra de carros populares anunciado em junho pelo governo federal.

Na sexta-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória liberando mais R$ 300 milhões para o programa.

A previsão inicial era destinar R$ 500 milhões ao segmento de automóveis. Deste total, R$ 420 milhões já foram pedidos pelas montadoras em créditos tributários, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Contando os recursos reservados para caminhões, vans e ônibus, o programa agora passará de R$ 1,5 bilhão para R$ 1,8 bilhão em recursos.

O desconto para a compra de carros é de R$ 2 mil a R$ 8 mil no preço de veículos que custam até R$ 120 mil.

Mais vendidos

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) referentes as três primeiras semanas deste mês de junho apontaram os carros mais vendidos após o desconto oferecido pelo governo federal para modelos populares.

Contudo, de acordo com os números da entidade, os veículos menos caros, como o Fiat Mobi e o Renault Kwid, não venderam bem mesmo após os descontos do governo e modelos que custam mais lideraram as comercializações nas últimas semanas.

O ranking que considera as vendas até o dia 23 de junho, mostrou que o modelo com desconto do programa que mais vendeu em junho foi a picape Fiat Strada, que também foi o carro mais vendido do ano passado no Brasil.

O segundo colocado foi um modelo de R$ 107 mil. Trata-se do SUV compacto Volkswagen T-Cross. Vale destacar que o “Top 10” tem até carros que não são elegíveis ao incentivo fiscal do governo, como é o caso do Honda HR-V, com 3.252 exemplares vendidos.

Para efeito de comparação com os carros 0km mais baratos do Brasil, o Fiat Mobi aparece apenas na 22ª colocação da lista, com 1799 emplacamentos, seguido pelo modelo francês Kwid em 23º, com 1.756 unidades vendidas nas três primeiras semanas de junho.

