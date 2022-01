Economia Vendas de vinhos no Brasil mantêm ritmo forte

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Em dois anos, a participação dos vinhos finos brasileiros no mercado dobrou Foto: Reprodução Em dois anos, a participação dos vinhos finos brasileiros no mercado dobrou. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Depois do ano de maior sucesso da história, as vendas de vinhos no Brasil registraram uma leve queda de 2% em 2021. Foram 489,4 milhões de litros comercializados no período, segundo dados da Ideal Consulting divulgados pelo site G1.

Produtores comemoram a notícia, pois as vendas seguem acima dos patamares pré-pandemia – alta de 27,4% em relação a 2019. O mercado nacional de vinhos teve expansão considerável desde a chegada do coronavírus ao País.

O fechamento de bares e restaurantes deu tração ao vinho como opção para os momentos de lazer em casa. Resultado disso é que, em 2020, as vendas de vinhos bateram recorde e acumularam alta de 31%, segundo os dados da Ideal. Ao todo, foram 501,1 milhões de litros comercializados naquele ano.

Além das vendas, o consumo de vinho no País subiu 18% em 2020, de acordo com a medição da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Foram 430 milhões de litros, elevando a média per capita do brasileiro para 2,6 litros de vinho no ano. Os dados de 2021 ainda não foram consolidados.

No ano passado, na medição da Ideal, o destaque absoluto ficou com as vendas de vinhos finos brasileiros, que tiveram alta de 23% no ano passado. Em dois anos, a participação dos vinhos finos brasileiros no mercado dobrou, para 8%. Mas ainda perde por muito para os importados (34%) e para os vinhos de mesa, de menor qualidade e que ocupam a maior fatia do mercado: 58%. Os nacionais de mesa tiveram redução de 11% nas vendas, o que puxou para baixo o resultado anual.

Houve um bom resultado também para os espumantes, que tiveram alta de 35% nas vendas em 2021. A observação a ser feita é que eventos e celebrações foram completamente paralisados em 2020, o que havia prejudicado as vendas da categoria. De base de comparação mais baixa, o crescimento percentual foi maior.

Os números da Ideal englobam as vendas de vinícolas para supermercados, lojas e restaurantes, somando importações. Captam, portanto, a formação de estoque e não a venda na ponta.

