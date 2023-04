Economia Vendas do comércio gaúcho registram alta em janeiro

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

No acumulado em 12 meses, as vendas do comércio gaúcho registram alta de 7,4% Foto: Agência Brasil

As vendas do comércio varejista no Rio Grande do Sul cresceram 5,8% em janeiro em relação ao mês anterior. Na comparação com o mesmo período de 2022, o aumento foi de 8,5%, segundo dados divulgados nesta semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No acumulado em 12 meses, as vendas do comércio gaúcho registram alta de 7,4%.

As vendas do comércio varejista no Brasil cresceram 3,8% de dezembro para janeiro, a maior variação para o mês desde o início da série histórica, em 2000.

Em relação a janeiro de 2022, o aumento foi de 2,6%, o sexto positivo consecutivo nesse tipo de comparação. No indicador acumulado nos últimos 12 meses, a alta chega a 1,3%. O aumento apresentado pelo comércio varejista nacionol em janeiro também é o

2023-04-14