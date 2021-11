Economia Vendas nas lojas físicas devem crescer durante a Black Friday deste ano no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

FCDL-RS afirmou que os consumidores estão mais propensos a realizarem suas compras nas lojas físicas Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil FCDL-RS afirmou que os consumidores estão mais propensos a realizarem suas compras nas lojas físicas. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Black Friday 2021, que acontecerá no dia 26 deste mês, promete trazer resultados animadores para os lojistas gaúchos. Segundo a FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), neste ano os consumidores estão mais propensos a realizarem suas compras nas lojas físicas, tendo em vista o avanço da vacinação contra o coronavírus.

“Estamos observando esse avanço da presença dos clientes nas lojas físicas desde o Dia das Mães. Os consumidores estão usando os canais digitais para consultar preços e negociar e acabam fechando a compra de forma presencial nas lojas. Isso é muito bom para os lojistas, que podem oferecer ao consumidor outros produtos além daquele que ele deseja comprar, ampliando suas vendas”, ressaltou o presidente da entidade, Vitor Augusto Koch.

O dirigente ressaltou que a Black Friday traz inúmeras oportunidades: para o consumidor, que busca adquirir os produtos que deseja com descontos consideráveis, e para os lojistas, que podem fazer o volume de vendas crescer.

“A Black Friday já se transformou em uma data com muita força no calendário do varejo. Em 2021, a procura pelas ofertas deve se intensificar, ainda mais com o período inflacionário que vivemos, onde a maioria dos produtos teve uma significativa elevação de preço. Dessa forma, é importante que os lojistas saibam aproveitar este momento, oferecendo descontos atrativos, pois ampliam as chances de venderem mais”, disse Koch.

Smartphones e outros aparelhos eletrônicos devem seguir ocupando os postos principais do ranking de produtos mais vendidos na Black Friday, seguidos por eletrodomésticos, vestuários, calçados e cosméticos.

Neste ano, a expectativa é de incremento nas vendas durante a Black Friday no Estado, que, no ano passado, chegaram perto de R$ 700 milhões, somando compras on-line e em lojas físicas.

