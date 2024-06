Porto Alegre Vendas no varejo de Porto Alegre caem quase 17% na quinta semana desde o início das enchentes

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Índice tem por base a comparação com o mesmo período no ano passado. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Transcorridas cinco semanas desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, o varejo de Porto Alegre registrou queda de 16,8% nas vendas em relação ao mesmo mês no ano passado. O dado consta em estudo mensal realizado pela empresa Cielo, considerando-se o período de 27 de maio a 2 de junho. Em outras 30 cidades duramente afetadas pela catástrofe, o desempenho do segmento teve alta de 2,7% no mesmo intervalo.

O resultado da capital gaúcha mostra uma desaceleração no comércio em relação à quarta semana de tragédia climática. Isso ocorreu porque o faturamento do varejo local havia registrado queda de 9,7% entre os dias 20 e 26 de maio, ante período similar de 2023.

Em comparação às primeiras semanas de maio, porém, os números da quarta e quinta semanas demonstram reação do comércio na capital. Na primeira semana abrangida pelo estudo (29 de abril a 5 de maio), a baixa foi de 17,4% na comparação com igual intervalo de 2023. A retração foi mais acentuada na segunda semana (6 a 12 de maio), com -31,1%, sendo que entre os dias 13 e 19 (terceira semana) o índice negativo foi de 21,5%.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul como um todo, as vendas do varejo voltaram a cair na quinta semana após as enchentes, após três semanas consecutivas de crescimento. O faturamento apresentou baixa de 0,6%, em contraste com altas de 6% na quarta semana, 10,5% na terceira, 2% na segunda e 15,7% na primeira.

“Observamos crescimento apenas em postos de combustíveis e supermercados”, ressalta o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves. Ele acrescenta que no início deste mês houve um aumento no valor médio gasto por compra em todos os setores analisados, em relação à quarta semana após o início das enchentes (20 a 26 de maio).

“Mas o ticket médio ficou abaixo do observado na primeira semana de análise, entre 29 de abril e 5 de maio, o que reforça o entendimento de que logo após o início da catástrofe os consumidores estocaram itens básicos e gastaram mais por compra”, analisa.

Ele menciona, ainda, o fato de que segmentos como o de vestuário têm demonstrado movimento crescente, possivelmente por causa da onda de frio dos últimos dias.

No que se refere às outras 30 cidades mais afetadas pelas enchentes, foi adotado como critério o número de pessoas atingidas, conforme dados da UFRGS.

A lista tem Arroio do Meio, Barra do Ribeiro, Canela, Canoas, Cerro Branco, Colinas, Cruzeiro do Sul, Dona Francisca, Eldorado do Sul, Encantado, Estrela, Faxinal do Soturno, General Câmara, Gramado, Guaíba, Guaporé, Lajeado, Marques de Souza, Montenegro, Muçum, Nova Santa Rita, Rio Pardo, Roca Sales, Santa Cruz do Sul, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Triunfo e Vale Real.

O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) acompanha mensalmente a evolução do varejo brasileiro, de acordo com as vendas realizadas em 18 setores mapeados pela empresa – desde pequenos lojistas a grandes varejistas. Juntos, eles respondem por cerca de 820 mil credenciados à companhia. O peso de cada setor no resultado geral do indicador é definido por seu desempenho no mês.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/vendas-no-varejo-de-porto-alegre-caem-quase-17-na-quinta-semana-desde-o-inicio-das-enchentes/

Vendas no varejo de Porto Alegre caem quase 17% na quinta semana desde o início das enchentes

2024-06-05