O governo da Venezuela publicou um comunicado em tom acusatório contra o Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil. Na nota, a república bolivariana afirma que o governo brasileiro “se faz de vítima” e que, por conta disso, estaria enganando a comunidade internacional.

“O Governo da República Bolivariana da Venezuela considera incompreensível o recente comunicado redigido pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty), no qual tenta enganar a comunidade internacional, fazendo-se passar por vítima em uma situação em que claramente agiram como algozes. Isso surpreendeu a sociedade brasileira, venezuelana e latino-americana”, declara o governo venezuelano.

A nota é mais um episódio da crise diplomática entre os dois países, que remonta às eleições presidenciais na Venezuela, quando o órgão eleitoral do país declarou Nicolás Maduro como vitorioso nas urnas.

Mesmo assim, o Brasil não reconheceu a vitória do atual presidente, pois o governo venezuelano não publicou a ata do processo eleitoral, que foi marcado por uma série de infrações, levando a questionamentos de diversos países sobre a autenticidade das eleições.

O comunicado sustenta ainda que o regime de Nicolás Maduro já teria demonstrado, por meio de dezenas de provas e uma denúncia pública, como o Itamaraty “empreendeu uma agressão descarada e grosseira” contra o presidente declarado eleito, as instituições venezuelanas e os próprios cidadãos do país latino-americano.

Além disso, alega que haveria uma “campanha sistemática” com violações aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, como a soberania e a autodeterminação dos povos, “chegando a violar a própria constituição brasileira em seu mandato de não interferência nos assuntos internos de outros Estados”.

Escalada da tensão

Na última quinta-feira (31), a Polícia Nacional venezuelana publicou nas redes sociais uma mensagem indireta contra o governo brasileiro: “Quem se mete com a Venezuela se dá mal”. A postagem incluía uma imagem borrada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a bandeira brasileira ao fundo. Na tarde deste sábado, a publicação foi removida.

O Itamaraty reagiu na sexta-feira (1º) com uma nota na qual afirmou que ficou “surpreso” à mensagem transmitida pelo órgão venezuelano “em relação ao Brasil e seus símbolos nacionais”. Além disso, citou o Acordo de Barbados, que garante o respeito ao processo eleitoral na Venezuela, para reiterar que o Brasil foi testemunha da assinatura do acordo que, segundo o governo brasileiro, foi desrespeitado no último pleito, em julho.

