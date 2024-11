Política Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo nega à Polícia Federal haver senha para propina

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desembargador Ivo de Almeida foi indiciado pela Polícia Federal por cinco crimes. (Foto: Daniela Smania/TJSP)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando resolveu pôr agentes nas ruas no encalço do desembargador Ivo de Almeida, afastado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) por suposta venda de sentenças, a Polícia Federal (PF) batizou a investigação em razão de senhas que teriam sido usadas pelos investigados para se referir a propinas: “carnes”, “picanha”, “chefe da oficina”, “mecânico”, “carro” e “churrasco”.

Os investigadores confrontaram o magistrado sobre o uso das cifras “mecânicos” e “oficina” em conversas e ouviram dele que seria apenas uma referência à troca da caixa de câmbio de seu Vectra 2009. Ivo negou que as palavras fossem senhas para propina.

Para a defesa, o indiciamento é “arbitrário e ilegal”. “Os depoimentos e as perícias realizadas no curso do inquérito policial, para além de comprovarem a absoluta inocência do desembargador, demonstram que ele foi vítima de um ex-amigo — falecido em 2019 — que vendia ilusões valendo-se do nome e do prestígio do magistrado, sem que este soubesse de nada e, principalmente, tivesse qualquer ganho financeiro”, afirma a defesa.

Operação

A Operação Churrascada foi deflagrada a partir da Operação Contágio, de 2021, que desmantelou uma organização criminosa em São Paulo. O nome da operação remete ao uso do termo “churrasco” entre os investigados para se referirem aos dias de plantão do magistrado, evidenciando a conivência e a informalidade no esquema.

Um dos casos sob apuração envolve o pagamento de R$ 1 milhão a Ivo Almeida para libertar um traficante do grupo de Fernandinho Beira-Mar. Nesse caso, o advogado Moraes Neto teria viajado ao Paraguai para receber o dinheiro. O profissional chegou a ser preso, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli concedeu a ele um habeas corpus.

Outro ponto da investigação mostra que um posto de combustíveis localizado a apenas 300 metros do gabinete de Almeida foi identificado como um ponto de encontro para acertar os pagamentos relacionados às sentenças. Transações financeiras relevantes, como um depósito de R$ 100 mil, em 2017, reforçam as suspeitas. Os sócios do posto estão ligados diretamente às negociações de propina.

Além de Ivo de Almeida, outras quatro pessoas também foram indiciadas:

• Luiz Pires Moraes Neto, advogado suspeito de resgatar propina de R$ 1 milhão para comprar decisão do desembargador;

• Romilton Queiroz Hosi, traficante preso que seria beneficiado por habeas corpus;

• Wellington Pires da Silva, guarda civil que trabalha com o advogado Moraes Neto;

• Wilson Vital de Menezes Júnior, apontado como o emissário do desembargador nas negociações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/desembargador-do-tribunal-de-justica-de-sao-paulo-nega-a-policia-federal-haver-senha-para-propina/

Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo nega à Polícia Federal haver senha para propina

2024-11-04