Venezuela anuncia que pedirá a prisão do presidente Milei e a Argentina responde: "não temos medo"

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

A chancelaria argentina disse repudiar as ordens de prisão e que a entrega do avião se deveu a uma decisão judicial. (Foto: Milan Jaros/Bloomberg)

O Ministério Público da Venezuela anunciou ness quarta-feira (18) que pedirá a prisão de Javier Milei, da irmã e secretária geral do presidente argentino, Karina Milei e da ministra argentina da Segurança, Patricia Bullrich, pela entrega aos Estados Unidos de uma aeronave da Emtrasur, empresa estatal venezuelana.

Em um pronunciamento, o promotor do Ministério Público venezuelano, Tarek William Saab, disse que o organismo designou dois promotores para darem início aos processos para a emissão das ordens de prisão, pelo confisco e envio do Boeing 747 para os EUA, que acabou destruindo a aeronave, em fevereiro deste ano.

Os EUA alegavam que o Boeing tinha pertencido previamente à empresa iraniana Mahan Air, companhia aérea alvo de sanções por supostas ligações com a Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, que o Departamento de Justiça norte-americano qualifica como “organização terrorista”.

Na ocasião, a Venezuela acusou a Argentina e os Estados Unidos de promoverem um “roubo descarado” da aeronave. Como resposta, proibiu que aviões de companhias argentinas sobrevoassem seu espaço aéreo. Saab também disse que uma investigação sobre a suposta violação de direitos humanos na Argentina será iniciada.

Resposta argentina

A chancelaria argentina disse, em comunicado, repudiar as ordens de prisão e que a entrega do avião se deveu a uma decisão judicial. “O mencionado caso foi decidido pelo Poder Judiciário, poder independente sobre o qual o Executivo não pode nem deve ter influência nenhuma, aplicando um acordo internacional”, expressou.

“O governo argentino lembra ao regime venezuelano que na Argentina impera a divisão de poderes e a independência dos juízes, algo que infelizmente não acontece na Venezuela sob o regime de Nicolás Maduro”, alfinetou.

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, por sua vez, qualificou, em postagem na rede social X, o antigo Twitter, o pedido de prisão como “covarde” e manifestou “apoio absoluto” a Milei, à irmã do presidente e à ministra da Segurança da Argentina.

“Maduro novamente demonstra que é um tirano e que nós estamos do lado correto da história. Não temos medo”, escreveu.

Represália

O anúncio venezuelano vem uma semana depois de a Argentina pedir ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que emita ordens de prisão contra Nicolás Maduro e outros integrantes do governo venezuelano “diante do agravamento da situação” na Venezuela e do “cometimento de novos atos que podem ser considerados crimes contra a humanidade”.

Na terça (17), a Justiça Federal da Argentina escutou depoimentos de supostas vítimas de crimes contra a humanidade na Venezuela, como parte de uma investigação sobre violações aos direitos humanos no país. A ministra da Segurança do país, Patricia Bullrich, participou da audiência. As informações são da CNN Brasil.

