Rio Grande do Sul Verão 2023: apenas três pontos estão impróprios para banho nas praias e balneários do Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











No total, 90 pontos são monitorados pela Fepam em 43 municípios do Estado Foto: Arquivo/Fepam No total, 90 pontos são monitorados pela Fepam em 43 municípios do Estado. (Foto: Arquivo/Fepam) Foto: Arquivo/Fepam

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apenas três pontos estão impróprios para banho nas praias e balneários do Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim do programa Balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (03) pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental).

Para evitar riscos à saúde, os banhistas não devem entrar nas águas do Balneário Nova Palma, em Nova Palma, do Balneário Passo do Verde, em Santa Maria, e do Balneário do Porto, em Santa Vitória do Palmar.

No total, 90 pontos são monitorados pela Fepam em 43 municípios do Estado. Avisos de próprio ou impróprio para banho são fixados nos pontos de coleta e análise da água para orientar os banhistas.

Além de entrar apenas em locais com condições próprias para o banho, a Fepam recomenda que os veranistas evitem banhar-se em dias chuvosos e nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, já que a tendência é de carreamento de esgotos e resíduos para os cursos d’água, o que pode ocasionar picos de contaminação.

A instituição também orienta que se evite entrar na água em períodos de cheia dos rios, quando o leito está fora do seu curso normal, em canais pluviais, saídas de sangradouros, córregos ou rios que afluem nas praias, pois podem estar contaminados por esgotos domésticos. Também não se deve tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde. (Marcelo Warth)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/verao-2023-apenas-tres-pontos-estao-improprios-para-banho-nas-praias-e-balnearios-do-rio-grande-do-sul/

Verão 2023: apenas três pontos estão impróprios para banho nas praias e balneários do Rio Grande do Sul