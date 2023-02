O estilista espanhol Paco Rabanne morreu, aos 88 anos, em Portsall, na França. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (03) pelo grupo Puig, que controla a marca Paco Rabanne.

“Estou profundamente triste com a morte do Sr. Paco Rabanne”, disse Marc Puig, presidente e CEO da Puig. A causa do óbito não foi revelada.

O estilista virou sinônimo de perfumes best-sellers e ficou conhecido por ousar em seus desfiles, com o uso de novos materiais como metal, plástico, alumínio, fibra ótica, concreto, entre outros.

Francisco Rabaneda y Cuervo, nome real do estilista, nasceu em 18 de fevereiro de 1934, em Pasaia, na província de Guipuscoa, parte do País Basco. Na infância, ele se apaixonou pelas artes, sobretudo pela pintura. Rabanne começou a desenhar aos 7 anos. Sua entrada no mundo da moda ocorreu por meio da mãe, que trabalhava para Cristobal Balenciaga.