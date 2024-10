Política Vereador morre antes de saber que foi reeleito em cidade do Piauí

Corado sofreu um infarto pouco antes de sua reeleição ser oficializada. Foto: Reprodução

O vereador Geraldo Corado (MDB), de 51 anos, morreu nesse domingo (6), durante a apuração dos votos das eleições em Sebastião Barros, município localizado no Sul do Piauí. Ele havia sido reeleito com 289 votos, sendo o segundo mais votado na cidade. A morte foi confirmada no perfil oficial do vereador. De acordo com o jornal local Corrente em Ponto, Corado sofreu um infarto pouco antes de sua reeleição ser oficializada.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do então vereador eleito, Geraldo Corado. Deixamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. Sua dedicação e compromisso com a comunidade jamais serão esquecidos”, diz a nota publicada em suas redes sociais.

A família de Geraldo informou, também pela web, que o velório aconteceu na noite de domingo, 6, em uma funerária em frente ao Hospital Regional de Corrente. O sepultamento ocorreu nessa segunda-feira (7), às 16h, no povoado Canto Alegre, zona rural de Sebastião Barros.

Corado era mestre em Educação Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e já havia presidido a Câmara de Vereadores de Sebastião Barros entre 2021 e 2022.

Após o resultado das eleições, o ex-candidato a prefeito Ramiro Lobato, também do MDB, lamentou profundamente a perda do amigo. “Logo após o resultado das eleições, recebi a triste notícia do falecimento do meu amigo Geraldo Corado, o nosso querido Caceteiro. Geraldo foi coordenador de diversas campanhas eleitorais, vereador em exercício e presidiu a Câmara Municipal no biênio 2021/2022. Ele foi reeleito hoje com 289 votos, um reflexo do carinho e respeito que a comunidade tinha por ele. Obrigado por toda a ajuda e pelos ensinamentos ao longo desta campanha, amigo. Você foi um vencedor e será sempre lembrado. Descanse em paz, Caceteiro!”, disse Ramiro.

A Câmara Municipal de Sebastião Barros emitiu nota relembrando o trabalho do vereador. “Geraldo foi um dedicado professor e vereador em mandato, tendo sido reeleito poucos minutos antes de sua partida. Sua contribuição para a nossa comunidade será sempre lembrada”, diz a nota.

Geraldo foi eleito pela primeira vez em 2020. Na ocasião, concorrendo pelo PP, recebeu 200 votos. Geraldo Corado foi velado e sepultado no mesmo dia. Bacharel em direito e mestre em psicopedagogia, o vereador deixa três filhos.

