Por Flavio Pereira | 13 de março de 2023

Vereador Gabriel Rodrigues esteve com o prefeito Volmir Rodrigues, de Sapucaia do Sul. Foto: Divulgação Vereador Gabriel Rodrigues esteve com o prefeito Volmir Rodrigues, de Sapucaia do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Buscando ampliar o alcance do projeto Skate Inclusivo na cidade, o vereador Gabriel Rodrigues (PP) de Sapucaia do Sul participou essa semana de uma reunião com o prefeito Volmir Rodrigues e o representante do “Projeto Primeira Remada”, Marcos Machado (Dé do Skate), para discutir sobre a implementação do projeto Skate Inclusivo no município.

O vereador é um dos maiores entusiastas da inclusão social que inicia na primeira infância. Este projeto busca desenvolver e permitir um aprendizado de melhor qualidade às crianças com dificuldades de locomoção. “Pretendemos que Sapucaia alcance, num futuro bem próximo, um dos melhores índices de IDHM, com o apoio da atual gestão”, enfatizou o vereador. Gabriel Rodrigues tem atuado com expressivo interesse nas questões sociais do município. “Tenho que fazer jus aos votos que recebi dos munícipes”, conclui ele.

