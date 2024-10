Porto Alegre Vereadores discutem a criação do Pronto Atendimento de Saúde Animal em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Conforme o projeto, os atendimentos serão destinados aos animais cujos tutores comprovarem residência em Porto Alegre e baixa renda Foto: Divulgação Conforme o projeto, os atendimentos serão destinados aos animais cujos tutores comprovarem residência em Porto Alegre e baixa renda. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está em tramitação na Câmara Municipal um projeto de lei que cria o Pasa (Pronto Atendimento de Saúde Animal) em Porto Alegre.

Conforme a proposta, de autoria do vereador Claudio Janta (Solidariedade), serão atribuições do Pasa a atenção básica à saúde animal, com a disponibilização de exames, consultas de rotina e vacinas que visem ao bem-estar dos animais e impeçam a proliferação de doenças, castração, internação e cirurgias nos casos graves.

Segundo o projeto, os atendimentos serão destinados aos animais cujos tutores comprovarem residência em Porto Alegre e renda de até três salários mínimos ou renda familiar de até cinco salários mínimos. Também serão contempladas as famílias e tutores inscritos em programas sociais de transferência de renda, como o Benefício de Prestação Continuada e o Bolsa Família, bem como aqueles inscritos no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais).

A proposta prevê que o Pasa integrará o Gabinete da Causa Animal, devendo contemplar gradativamente todas as regiões da Capital com, no mínimo, uma unidade por região. Para a formação do corpo clínico e técnico, poderão ser firmadas parcerias público-privadas com instituições de ensino superior de Porto Alegre.

“Levando em consideração que existem várias doenças que podem infectar tanto animais quanto seres humanos, com riscos de transmissão, o Pasa terá o papel de ajudar no conhecimento dessas doenças e na sua forma de transmissão. Além disso, servirá como ponto de prevenção e tratamento de doenças e fraturas, bem como de castração, contribuindo assim para a adoção responsável dos animais”, apontou Janta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/vereadores-discutem-a-criacao-do-pronto-atendimento-de-saude-animal-em-porto-alegre/

Vereadores discutem a criação do Pronto Atendimento de Saúde Animal em Porto Alegre

2024-10-18