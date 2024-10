Porto Alegre Debate na TV Pampa entre Maria do Rosário e Sebastião Melo para a prefeitura de Porto Alegre tem apresentação de propostas

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) participaram do debate apresentado por Paulo Sérgio Pinto.

Na noite dessa quinta-feira (17), a TV Pampa promoveu um debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a prefeitura de Porto Alegre. Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) apresentaram suas propostas em um formato dinâmico de perguntas e respostas. O evento abordou temas essenciais como mobilidade urbana, saúde, educação e privatizações, permitindo aos eleitores uma análise mais profunda das ideias dos dois concorrentes ao cargo de chefe do Executivo municipal.

O debate foi dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos responderam à pergunta do mediador sobre por que desejam ser prefeitos de Porto Alegre. Na segunda parte, foram realizadas oito rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos. No bloco final, ambos responderam a uma nova questão proposta pelo mediador. A mediação foi feita pelo apresentador Paulo Sérgio Pinto.

Maria do Rosário foi a primeira a se manifestar, associando Sebastião Melo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Ele [Bolsonaro], que ataca as outras pessoas, agora apoia o candidato [Melo]”, afirmou. Melo, por sua vez, defendeu a continuidade de sua gestão, enfatizando a importância de “potencializar o que deu certo e corrigir o que ainda precisa ser feito”. Ele mencionou a criação de policlínicas como uma de suas propostas para o próximo mandato.

Rosário focou no tema da saúde, questionando Melo sobre as filas na rede pública, em especial para exames de câncer de mama. Melo respondeu que, sem ajustes na tabela do SUS, não é possível atender à demanda de forma adequada. “O sistema está desarranjado. Para resolver a saúde, precisamos nos reunir com os governos estadual e municipal e rever a tabela do SUS”, explicou.

No tema da educação, Rosário criticou a gestão atual, destacando que “a educação, do jeito que está, não dá”, e lembrou que Porto Alegre ficou com a segunda pior colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ela também mencionou casos de corrupção envolvendo a Secretaria de Educação. Melo rebateu, afirmando que sua administração conseguiu atender mais de 7 mil crianças, além de contratar mil professores concursados.

Melo também destacou avanços na política de cuidados com os animais, com mais de 70 mil castrações descentralizadas e a criação de uma farmácia veterinária na Lomba do Pinheiro, além de um cadastro único de animais. “Recebemos mais de quatro mil animais devido às enchentes”, relatou.

O atual prefeito ressaltou ainda que a tarifa de transporte público permaneceu congelada por três anos e que sua gestão entregou 400 novos ônibus e revitalizou 700 paradas. Melo defendeu a privatização da Carris, afirmando que a medida melhorou o serviço, e expressou ceticismo quanto à proposta de tarifa zero. “Achamos que certos setores não precisam estar sob gestão pública. Privatizamos a Carris e melhoramos o serviço”, declarou. Ele também anunciou a criação de uma faixa exclusiva para motociclistas, ligando o Triângulo a Cachoeirinha.

O debate foi transmitido ao vivo pela TV Pampa, com retransmissão pela Rádio Liberdade (82,5 FM), e está disponível no YouTube da emissora.

Conheça os candidatos

Maria do Rosário (PT) – Deputada federal e ex-ministra, Maria do Rosário, 57 anos, já foi vereadora e deputada estadual. Disputa pela terceira vez a prefeitura de Porto Alegre. Sua vice é Tamyres Filgueira, do PSOL.

Sebastião Melo (MDB) – Atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, 66 anos, já foi vereador, vice-prefeito e deputado estadual. Esta é sua quarta candidatura à prefeitura. Sua vice é Betina Worm, do PL.

