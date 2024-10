Polícia Idoso que estuprou e engravidou enteada é condenado a mais de 70 anos de prisão no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Os abusos sexuais ocorreram por pelo menos dois anos, segundo a denúncia do MP

Um idoso foi condenado a 71 anos e quatro meses de prisão pela Justiça de Parobé, no Vale do Sinos, por cometer vários abusos sexuais que resultaram na gravidez da sua enteada, com 11 anos na época dos fatos. O criminoso, atualmente com 66 anos, também terá que indenizar a vítima.

A sentença é do juiz Thomas Vinícius Schons, que decretou a prisão do condenado após o julgamento. Segundo informações divulgadas na quinta-feira (17) pelo MP (Ministério Público), os abusos ocorreram por pelo menos dois anos, até meados de outubro de 2014, mediante ameaças, na residência onde o criminoso e a vítima moravam.

De acordo com a promotora de Justiça Sabrina Botelho, o padrasto também impôs que a vítima mentisse e atribuísse os estupros a outras duas pessoas, cometendo o crime de denunciação caluniosa.

“A instrução probatória revelou comportamento repugnante e de extrema perversidade do réu, que vitimou diretamente a enteada, criança de 11 anos à época dos fatos, e indiretamente a criança cujo nascimento resultou da violência. A primeira teve a sua inocência arrancada e a sua infância extirpada mediante a prática de atos violentos perpetrados por quem devia lhe cuidar e proteger, e a segunda porque não pode fruir adequadamente do vínculo materno-filial em razão da tenra idade de sua genitora. Assim, o MP entende que a sentença prolatada bem aplicou a pena, considerando adequadamente as gravíssimas circunstâncias e consequências dos crimes praticados e que merecem máxima repressão estatal”, afirmou a promotora.

