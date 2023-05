Porto Alegre Vereadores discutem projeto que obriga a instalação de detectores de metais em todas as escolas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Proposta determina que o ingresso nas instituições de ensino estará condicionado à passagem pelo detector de metais Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA Proposta determina que o ingresso nas instituições de ensino estará condicionado à passagem pelo detector de metais. (Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA) Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara Municipal de Porto Alegre está discutindo um projeto de lei que obriga a instalação de portas com detector de metais nos acessos a todas as escolas da Capital.

A proposta, de autoria dos vereadores José Freitas (Republicanos), Fernanda Barth (Podemos) e Comandante Nádia (PP), determina que o ingresso nas instituições de ensino estará condicionado à passagem pelo equipamento e, em caso de identificação de alguma irregularidade, de inspeção visual dos pertences do ingressante.

Se aprovado, o projeto prevê advertência, multa e até interdição das escolas que descumprirem a normativa. Será estabelecido o prazo de 90 dias, a contar da data de publicação da lei, para que as escolas se adequem.

A exposição de motivos do projeto aponta o aumento do nível de violência e atos criminosos nas escolas públicas e privadas no País. O texto salienta que se torna imperioso e urgente coibir a entrada de armas nos centros de ensino e, para isso, é importante dotar todas as escolas de equipamentos modernos e eficazes na prevenção de entrada de armas de todos os tipos.

“Fundamentado nas experiências de programas de segurança contra a violência pessoal e patrimonial, identifica-se que os detectores de metais, acrescidos da inspeção visual monitorada dos pertences, podem coibir a entrada de objetos que facilitam essas atividades criminosas”, argumentam os autores da proposta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/vereadores-discutem-projeto-que-obriga-a-instalacao-de-detectores-de-metais-em-todas-as-escolas-de-porto-alegre/

Vereadores discutem projeto que obriga a instalação de detectores de metais em todas as escolas de Porto Alegre

2023-05-25