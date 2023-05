Brasil Primeira parcela do 13º salário do INSS começa a ser paga nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A primeira parcela do 13º salário dos beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a ser paga nesta quinta-feira (25), junto com o pagamento regular do benefício mensal.

Anualmente, esse abono é pago entre agosto e novembro. A antecipação do pagamento foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 4 deste mês.

Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário mínimo e possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1. A partir de 1º de junho, começarão a receber aqueles que ganham mais do que o piso nacional e têm cartão do NIS com final de inscrição 1 e 6. Todos os pagamentos serão feitos até 7 de junho.

Desde 1º de maio, o piso previdenciário é de R$ 1.320. O teto dos benefícios pagos pelo INSS continua em R$ 7.507,49.

O 13º salário do INSS é depositado a aposentados e pensionistas por morte, além daquelas pessoas que tenham recebido, neste ano, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Por lei, não têm direito ao 13º salário do INSS os segurados que recebem benefícios assistenciais.

A consulta ao valor da primeira parcela do 13º salário pode ser feita pelo aplicativo ou site do INSS.

2023-05-23