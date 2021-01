Política Vereadores são empossados no Legislativo de Passo Fundo

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Os vereadores eleitos para o período de 2021-2024 foram empossados em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira (1), em Passo Fundo. Os 21 parlamentares passam a compor a 18ª Legislatura da Câmara de Vereadores e darão continuidade aos trabalhos do parlamento municipal a partir deste ano. Na mesma oportunidade, foram definidos os presidentes da Casa e integrantes da Mesa Diretora para 2021 e 2022, além dos membros da comissão representativa, que atuará durante o recesso parlamentar.

A solenidade foi realizada de forma restrita, somente com a presença das pessoas legalmente obrigadas a participar, respeitando os protocolos de segurança adotados em tempos de pandemia da Covid-19.

Conforme determina a legislação, a cerimônia foi presidida pelo vereador eleito com mais idade, neste caso, Dr. Alberi Grando (MDB). O parlamentar realizou a leitura do juramento de compromisso dos vereadores diplomados, onde reafirmaram o comprometimento com o progresso do município, com o bem-estar do povo e com o cumprimento das leis. “Prometo cumprir a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica do município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido, e trabalhar pelo progresso do município de Passo Fundo e pelo bem-estar do seu povo”, diz o texto do juramento.

Dr. Alberi Grando, que retorna a Casa Legislativa após quatro anos, falou da sua expectativa para o mandato, ressaltando sua experiência como vereador e a qualificação de todos os eleitos para a próxima Legislatura. “A expectativa é a melhor possível, uma vez que já tenho alguma experiência no trato do Poder Legislativo, e todos os demais eleitos são pessoas com qualificação para representar a comunidade. Por isso, tenho a certeza que as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que o eleitor, que nos colocou aqui, deseja”, afirmou.

Uma das quatro mulheres eleitas, vereadora Eva Valéria Lorenzato (PT), destacou sua emoção neste momento de posse, mas também do sentimento de responsabilidade. “Representamos aqui uma cidade que é pólo regional, com mais de 200 mil habitantes e por isso, queremos trabalhar pelo bem da população e ajudar na construção de uma cidade mais justa e igualitária para todos”, reforçou.

Vereador eleito mais votado, Rodinei Candeia (PSL), lembrou do seu gosto pela política e da ansiedade de iniciar os trabalhos no Parlamento. “Sempre gostei de política e estudei muito sobre política e agora é a hora de sair da teoria e partir para a prática. Estou bastante ansioso e com um sentimento de muita responsabilidade, para dar início aos trabalhos como vereador e realizar o bem comum aqui no parlamento”, ressaltou.

Foram empossados os vereadores que integrarão a 18ª Legislatura: Ada Cristina Munaretto (PL), Dr. Alberi Nascimento Grando (MDB), Altamir da Silva dos Santos – Professor Gringo (Cidadania), Claudio Luiz Rufa Soldá (PP), Ernesto dos Santos (PDT), Eva Valéria Lorenzato (PT), Evandro Meirelles (PTB), Giordani Krug Campos Ramos – Gio Krug (PSD), Gleison Tulio Consalter – Palhaço Uhu (PDT), Indiomar Vieira dos Santos – Indio (Solidariedade), Janaína Portela (MDB), Leandro Rosso (Republicanos), Luis Volmar Valendorf (PSDB), Michel Schwalbert Oliveira (PSB), Nharam Vieira Carvalho (DEM), Rafael Colussi (DEM), Regina Costa dos Santos – Professora Regina (PDT), Renato Tiecher – Tchêquinho (PSC), Rodinei Candeia (PSL), Saul Spinelli (PSB), Tadeu Moraes Trindade – Sargento Trindade (PDT).

Após ser empossado, o vereador Saul Spinelli (PSB) se licenciou do cargo, uma vez que irá assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semcas). Para sua vaga no Legislativo, foi empossado seu suplente, vereador Wilson Pedro Lill (PSB).

Logo após, a sessão foi suspensa e os parlamentares se dirigiram ao pátio da Prefeitura, oportunidade em que o Presidente do Legislativo deu posse ao Prefeito, Pedro Almeida e Vice-Prefeito, João Pedro Nunes.

