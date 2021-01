Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul começou o ano com mais 2.275 testes positivos e mais 45 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Casos confirmados totalizam 451.912, ao passo que os óbitos somam 8.917. (Foto: EBC)

Divulgado nesta sexta-feira, o primeiro boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) neste ano acrescentou 2.275 testes positivos de coronavírus no Rio Grande do Sul, além de mais 45 óbitos. A atualização expandiu para 451.912 os casos confirmados da doença no Estado desde março, enquanto as perdas humanas para a Covid chegaram a 8.917.

Já total de recuperados é de 426.850 (94%), ao passo que os indivíduos atualmente em quarentena doméstica ou internação hospitalar são 16.094. Vale lembrar que a pandemia já atinge todos os 497 municípios gaúchos desde o final de outubro.

As perdas humanas mais recentes associadas ao coronavírus abrangem óbitos registrados entre os dias 4 e 31 de dezembro – eventuais falecimentos ocorridos neste 1º de janeiro devem ser acrescentados à estatística nos próximos relatórios oficiais. O amplo predomínio de idosos continua: 36 das 45 novas vítimas pertencem a este segmento, com destaque para uma porto-alegrense de 100 anos.

Lista de óbitos

Confira, a seguir, o perfil resumido de cada vítima mais recente da Covid no Rio Grande do Sul, por município de residência (em ordem alfabética), gênero (feminino ou masculino) e idade. As duas cidades com maior número de mortes mencionadas pelo documento são Porto Alegre (líder no ranking geral de óbitos) e Gravataí (sexta colocada nesse critério).

– Alvorada (homem, 67 anos);

– Balneário Pinhal (homem, 52 anos);

– Canoas (mulher, 69 anos);

– Capão da Canoa (homem, 69 anos);

– Capão da Canoa (homem, 78 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 83 anos);

– Caxias do Sul (homem, 84 anos);

– Caxias do Sul (homem, 36 anos);

– Esteio (homem, 52 anos);

– Gravataí (homem, 74 anos);

– Gravataí (homem, 67 anos);

– Gravataí (homem, 72 anos);

– Gravataí (mulher, 76 anos);

– Gravataí (mulher, 58 anos);

– Gravataí (mulher, 65 anos);

– Guaíba (mulher, 66 anos);

– Guaporé (mulher, 62 anos);

– Igrejinha (homem, 69 anos);

– Ijuí (homem, 80 anos);

– Machadinho (mulher, 87 anos);

– Nova Petrópolis (mulher, 83 anos);

– Nova Petrópolis (homem, 72 anos);

– Paverama (homem, 54 anos);

– Porto Alegre (mulher, 55 anos);

– Porto Alegre (mulher, 53 anos);

– Porto Alegre (mulher, 100 anos);

– Porto Alegre (homem, 88 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 91 anos);

– Porto Alegre (homem, 91 anos);

– Rio Grande (homem, 70 anos);

– Rio Grande (homem, 92 anos);

– Santa Maria (mulher, 65 anos);

– Santa Rosa (homem, 77 anos);

– Santa Rosa (homem, 43 anos);

– São Borja (homem, 70 anos);

– São José do Norte (mulher, 67 anos);

– São Luiz Gonzaga (homem, 65 anos);

– Sapiranga (mulher, 52 anos);

– Tapes (homem, 70 anos);

– Taquara (homem, 76 anos);

– Tio Hugo (homem, 63 anos);

– Triunfo (mulher, 66 anos);

– Vacaria (mulher, 83 anos);

– Venâncio Aires (homem, 82 anos).

(Marcello Campos)

