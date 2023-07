Esporte Verstappen leva GP da Áustria e ultrapassa recorde de vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Verstappen é agora o quinto piloto que mais ganhou no esporte. Foto: Reprodução/Twitter/Arquivo Verstappen é agora o quinto piloto que mais ganhou no esporte. (Foto: Reprodução/Twitter/Arquivo) Foto: Reprodução/Twitter/Arquivo

Max Verstappen (Red Bull) conquistou, neste domingo (2), a sua sétima vitória na temporada de 2023 da Fórmula 1. O holandês chegou a perder a liderança para Charles Leclerc, da Ferrari, por algumas voltas, mas dominou o GP da Áustria com extrema facilidade para confirmar o seu 42º triunfo na carreira, ultrapassando o tricampeão Ayrton Senna (41).

Ele é agora o quinto piloto que mais ganhou no esporte, atrás apenas de Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) e Alain Prost (51). Este foi o quarto triunfo do holandês na corrida austríaca. Leclerc terminou em segundo, com Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, no terceiro lugar.

“Foi um dia muito bom, gostei muito. Tive uma preocupação no safety car virtual, mas conseguimos vencer aqui. Sabia que tudo ia acontecer da forma ideal. Foi um grande final de semana”, disse Verstappen.

Destaque para Lando Norris, que conseguiu levar a McLaren para o quinto lugar, uma posição abaixo de Carlos Sainz. Fernando Alonso, da Aston Martin, teve uma atuação discreta e ficou em sexto, seguido por Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes.

Atração da corrida sprint, Nico Hulkenberg foi o único piloto que não completou a prova. Com problema na sua Haas, abandonou o GP, que teve um show de punições por ultrapassagem dos limites de pista, na 14ª volta.

Com o resultado, Verstappen lidera o campeonato com 229 pontos, contra 148 de Pérez. O próximo GP será disputado na Grã-Bretanha, dia 9 de julho.

Classificação no GP da Áustria

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 5s155

Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 17s188

Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 21s377

Lando Norris (ING/McLaren), a 26s327

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 30s317

Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 39s196

George Russell (ING/Mercedes), a 48s403

Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 57s667

Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 59s043

