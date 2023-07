Esporte Brasil faz 4 a 0 no Chile e empolga para a Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jogo começou empolgante para o Brasil, que pressionou o Chile desde o apito inicial. Foto: Thais Magalhães/CBF O jogo começou empolgante para o Brasil, que pressionou o Chile desde o apito inicial. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma atuação que funcionou para reforçar a confiança da seleção brasileira no último jogo antes da viagem para a Copa do Mundo, o Brasil goleou o Chile por 4 a 0 neste domingo (2) no Mané Garrincha, em Brasília. Com um time modificado – começando sem Marta, Bia Zaneratto e Kerolin para minimizar o desgaste físico –, a seleção fez valer a superioridade técnica e física e demonstrou repertório das jogadoras.

Pelo alto, o Brasil não tomou conhecimento do Chile e marcou três gols de cabeça, com Gabi Nunes, Duda Sampaio e Geyse, além de chute colocado de Luana de fora da área. O predomínio da posse de bola durante os 90 minutos fez a seleção brasileira conseguir testar opções táticas diferentes, mesmo precisando prestar mais atenção na precisão das jogadas.

O jogo começou empolgante para o Brasil, que pressionou o Chile desde o apito inicial. A intensidade deu resultado logo aos 4 minutos de jogo, quando Gabi Nunes pulou alto para mandar de cabeça no fundo da rende. Mas a seleção brasileira diminuiu a produção e viu o Chile crescer no jogo e chegar perto do empate com duas bolas na trave, de Urrutia e Araya.

Mesmo com erros de passe e cruzamento, o Brasil ampliou o placar, de novo de cabeça, desta vez com Duda Sampaio, o que renovou os ânimos da seleção. Luana marcou o terceiro com um chute colocado de fora da área, que encontrou o ângulo e não deu chance para a goleira Canale defender, e o Brasil só precisou controlar os minutos finais da primeira etapa.

Sem mudanças na segunda etapa, o Brasil não perdeu tempo para aumentar ainda mais a vantagem. Geyse recebeu cruzamento na medida de Tamires e cabeceou no canto direito da goleira, que não conseguiu evitar o quarto gol da seleção.

Com 4 a 0 no placar, Pia realizou mudanças táticas. Sacou Kathellen, Ana Vitória e Geyse para a entrada de Lauren, Mônica e Andressa Alves, deixando o time com três zagueiras e adiantando Tamires para o meio-decampo. A atacante teve boa chance em uma bomba de fora da área, mas parou nas mãos de Canale.

Na etapa final, Pia colocou Marta e Kerolin, tirando Rafaelle e Nycole, e a entrada da camisa 10 fez os mais de 15 mil torcedores presentes na arquibancada vibrarem. Mas o Brasil não conseguiu levar mais perigo ao gol chileno e encerrou o domingo, sob o forte sol de Brasília, com 4 a 0 no placar.

Nesta segunda (3), a delegação embarca para a Gold Coast, na Austrália, onde realizará a preparação para a Copa do Mundo. Pela primeira vez, a seleção viaja para o Mundial em um voo fretado, que visa também diminuir o desgaste causado pela longa viagem. A partir da terça-feira, a equipe já começa os treinamentos visando a estreia, em 24 de julho às 8h, contra o Panamá.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasil-faz-4-a-0-no-chile-e-empolga-para-a-copa-do-mundo-feminina/

Brasil faz 4 a 0 no Chile e empolga para a Copa do Mundo Feminina

2023-07-02