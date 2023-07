Fama & TV Ator Stenio Garcia é internado com quadro de septicemia

2 de julho de 2023

Stenio está acompanhado da mulher, a atriz Marilene Saade.

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado no sábado (1º) em um hospital particular na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria.

Apesar de fortes dores no quadril e nas pernas, o artista está consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio.

Neste domingo (2), Garcia passou uma bateria de exames e fez tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos.

Após a administração de antibiótico intravenoso, ele teve uma leve melhora, segundo fontes. Stenio está acompanhado da mulher, a atriz Marilene Saade. A assessoria de imprensa de Stenio confirmou que ele está internado “após sentir dores”. Ainda de acordo com a assessoria, “ele fez uma bateria de exames”. No entanto, ainda não se sabe o estado de saúde do artista.

