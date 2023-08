Rio Grande do Sul Estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 da UFRGS

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

As inscrições custam R$ 180 e podem ser feitas até as 23h59min do dia 25 de setembro Foto: Divulgação As inscrições custam R$ 180 e podem ser feitas até as 23h59min do dia 25 de setembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Foram abertas nesta segunda-feira (28) as inscrições para o vestibular 2024 da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Ao todo, são ofertadas 4.023 vagas de ingresso na graduação no primeiro e no segundo semestres do ano que vem.

As inscrições custam R$ 180 e podem ser feitas no site www.vestibular.ufrgs.br até as 23h59min do dia . O vestibular de 2024 tem como novidade o curso de licenciatura em educação no campo, no campus Litoral Norte, em Tramandaí, que oferece 21 vagas.

Além do vestibular próprio, a UFRGS utiliza o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) como forma de ingresso na instituição, destinado ao preenchimento de 30% das vagas na graduação.

Provas

As provas serão realizadas nos dias 25 e nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.

2023-08-28