Câmara dos Deputados abre concurso público com salário a partir de R$ 26 mil

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 4 de outubro. (Foto: Divulgação)

As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados começam às 16h desta segunda-feira (28). São 140 vagas imediatas, além de cadastro reserva, com salários de R$ 26,1 mil a R$ 34,8 mil.

Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 4 de outubro, no site da banca organizadora. As taxas custam entre R$ 95 e R$ 120. O pagamento poderá ser feito até o dia 5 de outubro.

Conforme os editais do concurso público, podem pedir isenção total do valor da taxa de inscrição os candidatos com cadastro atualizado no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal) ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

Todas as vagas são para trabalhar em Brasília. As provas, por sua vez, acontecem em dezembro, em todas as capitais do Brasil.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados da data da publicação do resultado, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Ao todo, quatro editais foram publicados, de acordo com o seguinte agrupamento de cargos efetivos:

Edital 1: analista legislativo – atribuições: contador, informática legislativa e técnico em material e patrimônio.

Edital 2: analista legislativo – atribuições: assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico.

Edital 3: analista legislativo – atribuição técnica legislativa.

Edital 4: analista legislativo – atribuição Consultoria (Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira).

Remuneração

Analista Legislativo – contador, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, assistente social, enfermeiro, farmacêutico ou técnica legislativa (40h/semana): R$ 26.196,30.

Analista Legislativo – médico (30h/semana): R$ 26.196,30.

Analista Legislativo – consultor legislativo ou consultor de orçamento e fiscalização financeira (40h/semana): R$ 34.812,19.

Provas

As provas serão realizadas em dois domingos (3 e 10 de dezembro). Todos os cargos terão provas objetivas e discursivas, mas outras etapas poderão ser aplicadas conforme a especialidade escolhida.

2023-08-28